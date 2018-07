Finale de la coupe du monde de football-2018 : France 4 - Croatie 2

La France a une fois de plus écrit l’histoire en coupe du monde. En finale, les Bleus, donnés favoris avant le coup d’envoi, se sont imposés hier face à la Croatie par le score sans appel de 4 à 2, à l’issue d’une rencontre qui a tenu toutes ses promesses.

Dans cette partie, la bataille du milieu à été importante. Évoluant dans des configurations tactiques presque similaires (4-5-1 échelonné en 4-2-3-1), les deux sélections ont tout fait pour réduire les espaces. Avec un bloc médian, la Croatie a d’emblée pris le cours du jeu à son compte pour tenter de surprendre son adversaire du jour, en procédant principalement par des attaques placées. Se distinguant par un bloc défensif relativement bas et une reconversion rapide, les Français ont surtout misé sur les contre-attaques rapides et le jeu direct. Comme prévu, les protégés du coach Deschamps, qui ont laissé la balle aux coéquipiers de Rakitic, sont restés embusqués, guettant la moindre erreur de la part de leur adversaire. 18’, les Bleus ouvrent la marque contre le cours du jeu. Suite à un coup franc, plutôt sévère, bien botté par Griezmann, Mandzukic trompe son portier de la tête. Les poulains de Dalic ne baissent pas les bras et poursuivent leur besogne. 28’, ils parviennent à remettre les pendules à l’heure. Suite à un cafouillage dans la surface, Perisic loge le cuir dans le petit filet de Illoris d’un tir puissant. 37’, la France, toujours en embuscade, reprend l’avantage grâce à un penalty accordé par l’arbitre argentin Pitana, après avoir visionné la vidéo. Au retour des vestiaires, les deux équipes sont restées fidèles à leur philosophie de jeu, en gardant pratiquement leurs dispositifs tactiques respectifs. 48’, Rebic rate lamentablement l’égalisation face à Illoris. Juste après, c’est autour de Rakitic d’échouer face au gardien français. 52’, Mbappé emballe toute la défense avant de se heurter face à Sbasic. À l’heure de jeu, le staff technique de l’équipe de France inverse la pyramide au milieu avec l’entrée en jeu de Nzonzi à la place de Kanté. Il stabilise un peu son milieu, face à une formation croate de plus en plus offensive. Profitant des espaces laissés par la Croatie, qui prenait de plus en plus de risques, la France prend une sérieuse option grâce à Pogba (59’). Idéalement servi par Griezmann à la limite de la surface, le Mancunien tente une première fois sa chance. Le tir est repoussé par la défense. La balle revient dans les pieds du Français qui aura plus de chance pour sa deuxième tentative, face à Subasic visiblement masqué par son défenseur central Lovren. 65’, Mbappé s’invite à la fête et scelle le sort de cette finale, d’un puissant tir à ras de terre. 69’, Mandzukic profite d’une erreur grossière du gardien Illoris pour réduire la marque. Malgré toutes leurs tentatives, les joueurs de Dalic ne parviendront pas à renverser la vapeur. La France, sans doute l’équipe la moins spectaculaire, un taux de possession de balle généralement inférieur à la moyenne, mais la plus régulière et efficace, accroche sa deuxième étoile sur son maillot tricolore.

Rédha M.