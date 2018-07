Formation professionnelle : Début des inscriptions pour la session de septembre

Les inscriptions pour la session de septembre 2018 dans les centres de formation professionnelle ont débuté, hier, sur le site électronique du ministère de la Formation professionnelle (www.MFEP.gov.dz), et s’étaleront jusqu’au 15 septembre prochain. Toujours selon le site du ministère, la confirmation des inscriptions se fera au niveau des établissements de formation professionnelle, et les journées de sélection et d’orientation auront lieu les 16, 17 et 18 septembre prochain. La rentrée officielle est prévue pour dimanche 23 septembre 2018. Pour cette nouvelle rentrée, une nouvelle édition de la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités a été introduite en cursus de la formation professionnelle. Une autre information annoncée par le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, qui signale que de nouvelles spécialités seront intégrées dans la nouvelle saison de la formation professionnelle. Néanmoins, les nouvelles spécialités seront assujetties à de nouvelles conditions qui sont indispensables pour les candidats désireux y postuler. La nouvelle carte intervient suite aux besoins en main-d’œuvre qualifiée, exprimés par les différents secteurs, tels que l’Habitat, l’Urbanisme et la Ville, l’Agriculture, les Travaux publics et les Transports, l’Industrie et Mines, les Technologies et le Numérique, le Développement rural et la Pêche, la Poste, les Télécommunications, les Ressources en eau, l’Environnement et les Énergies renouvelables, pour ne citer que ces secteurs.Il faut dire qu’un nombre de ces offres de formation entrent dans le cadre des conventions de partenariat conclues avec des départements ministériels et des organisations patronales, suite à une étude sur le marché de l’emploi réalisée par l’Agence nationale de l’emploi en 2016 et 2017. Ainsi donc, la nouvelle édition de la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités proposées compte 23 branches professionnelles, dont les nouvelles ayant trait, notamment à l’art, à la culture et au patrimoine, qui regroupe à son tour les spécialités liées au domaine de la restauration et de la conservation du patrimoine bâti. Il est question également de la restructuration de quatre branches professionnelles, de l’édition 2012, comme la chimie industrielle et de transformation, qui est remplacée par la chimie industrielle et la plasturgie. Cette dernière verra l’introduction des spécialités liées au domaine de la plasturgie, et qui concerne, entre autres, «l’hôtellerie-tourisme», qui devient «l’hôtellerie, restauration et tourisme».

D’autres formations sont liées à l’informatique, au numérique et à la télécommunication, également. Enfin, la nouveauté de cette année, c’est que le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels renferme 478 spécialités, avec l’introduction de 51 spécialités nouvelles et 3 spécialités réintroduites. Dans cette optique, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels a maintes fois souligné que la première préoccupation du secteur qu’il gère est de mettre en œuvre toutes les possibilités pour recevoir un maximum d’inscrits chaque année, à travers un réseau d’établissement extrêmement dense. En effet, le secteur compte, au jour d’aujourd’hui, plus de 1.260 structures de formation et 121 établissements supérieurs de formation, ainsi qu’un nombre important d’annexes situées au niveau des communes et les zones éloignées. Outre les différents modes de formation proposées (formation à distance, cours du soir et formation continue), M. Mebarki a fait remarquer que le ministère s’attelle également à la diversification des spécialités et filières en direction de tous ceux qui seraient exclus du système éducatif traditionnel et qui voudraient trouver leur voie dans la formation professionnelle. Le ministre a signalé, à ce propos, que l’introduction du diplôme de Brevet d’enseignement professionnel (BEP) et du Brevet d’enseignement professionnel supérieur (BEPS) vient concrétiser la démarche du ministère qui a pour objectif d’offrir un cursus professionnel et technique, mais également une orientation adéquate au profit des jeunes inscrits. Le ministre a mis en avant l’importance du secteur de la Formation professionnelle, en ce sens, a-t-il dit, qu’il œuvre, d’une part, à la prise en charge de la demande sociale, à travers la qualification des demandeurs de formation pour leur intégration dans le marché du travail, et, d’autre part, à la mobilisation des ressources humaines qualifiées, de nature à garantir le développement socioéconomique.

Salima Ettouahria