Enseignement supérieur : Le campus d’Amizour enfin ouvert

La fac accueillera une École nationale supérieure de mathématiques et un laboratoire de recherche dédié à l’astronomie.

Inauguré en 2015 par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le campus d’Amizour, une commune distante de 25 km du chef-lieu de wilaya de Béjaïa, va (enfin) être opérationnel dès la prochaine rentrée universitaire, au grand bonheur des étudiants. Qualifiée par Tahar Hadjar de «joyau architectural qui n'a pas son équivalent en Algérie», cette faculté, dont la mise en exploitation a été retardée de trois années, va connaître un grand destin.

«Le campus en question n’est jamais entré en activité, à cause du refus de plusieurs enseignants de facultés de s'y installer prétextant l'éloignement et l'inadaptation technique aux spécialités ciblées, ainsi que son isolement de l'environnement urbain et scientifique», a expliqué, à cet effet, à l’APS, le recteur de l’université de Béjaïa. Boualem Saïdani relève que cette situation autant ubuesque qu’incompréhensible s’est décantée, et des solutions ont été trouvées, cette semaine, à l’issue d’une réunion qui a regroupé le ministre de tutelle, Tahar Hadjar, avec une délégation de la région d'Amizour, composée de parlementaires et du président de l'APC.

La faculté d’Amizour va en effet accueillir deux Écoles nationales supérieures, en l'occurrence celles de mathématiques, et des énergies renouvelables, ainsi qu'un laboratoire national dédié à l'astronomie, a fait savoir le recteur de l’université de Béjaïa. Cette mise sur rails d’une faculté de cette importance est un grand acquis pour le secteur de l’Enseignement supérieur. Ceci d’autant que l’État y a investi beaucoup d’argent. Ce pôle a en effet coûté plus de 11 milliards de DA. L’infrastructure, fort élaborée, est dotée de «grands» moyens pédagogiques et didactiques.

Elle comprend un auditorium de 1.000 places, chose unique en Algérie, 12 amphithéâtres, un centre de calcul de 28 salles, un bloc pédagogique de 27 salles, une bibliothèque de 750 places, 120 bureaux d'enseignants et une salle de soutenance de 180 places, le tout assorti d'un bâtiment administratif accueillant les services du rectorat et une cité universitaire de 5.000 places. C’est dire l’importance de la mise en exploitation de pareille structure, notamment par le fait que le nombre d’étudiants et de bacheliers ne cesse d’augmenter d’une manière substantielle, d’année en année.



Remise de 110 logements de fonction au profit des enseignants de l’université

de Khemis Miliana (Aïn Defla)



En visite à Aïn Defla, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué qu'en prévision de la prochaine rentrée universitaire, quelque 1.000 places pédagogiques ont été réceptionnées au niveau de l'université Djilali-Bounaâma de Khemis Miliana et ce, sur un total de 6.000 places, dont les travaux sont en cours. Tahar Hadjar, qui a inspecté de nombreux projets relatifs à son secteur, a mis à profit cette opportunité pour présider une cérémonie de remise de clés au profit de 110 enseignants de la même université bénéficiaires de logements de fonction dans le cadre des 10.000 logements accordés par le Président de la République.

«Je pense que ceci nous permettra de passer une année universitaire stable et confortable», a-t-il dit, s’adressant aux heureux bénéficiaires. À l’issue de son inspection des projets, le ministre a reconnu que les taux d’avancement des travaux sont «mitigés» en matière de réalisation des structures pédagogiques qui devaient être réceptionnées cette année, et s’est félicité cependant que la cadence des chantiers concernant les structures pédagogiques et ceux de la bibliothèque centrale et des résidences universitaires a enregistré un avancement «remarquable». À l’instar du siège du rectorat de l’université Djilali-Bounaâma, dont la réception est prévue pour la prochaine rentrée universitaire, les travaux étant à un stade d’avancement de 70%, du projet de réalisations de 6.000 places pédagogiques au niveau du pôle universitaire de Khemis Miliana

S. A. M.

L’état poursuivra son soutien à la politique de gratuité

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a souligné, hier à Mostaganem, que l’État poursuivra son soutien à la politique de gratuité de l’enseignement.

«Il n’y a actuellement aucune réflexion sur un changement dans cette politique de soutien à la gratuité de l’enseignement, même s’il y avait une réflexion en termes d’amélioration de ce soutien», a assuré le ministre, lors d’un point de presse, tenu en marge de l’ouverture du 70e Congrès international sur les mathématiques. «La gratuité de l’enseignement ne signifie pas seulement la possibilité de s’inscrire aux universités et aux différentes écoles sans verser des droits financiers. Elle signifie également garantie et disponibilité de toutes les conditions liées à l’enseignement, comme les œuvres universitaires, l’octroi de bourses aux étudiants, le transport, la restauration, l’hébergement et la couverture sanitaire», a poursuivi M. Hadjar.