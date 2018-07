Lutte contre l’extrémisme violent : formation à alger au profit de représentants de 17 pays africains

La prévention et la lutte contre l’extrémisme violent est le thème d’une formation organisée par le Centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme (CAERT), dont les cours se sont ouverts dimanche à Alger.

L’objectif de cette formation, qui se déroule jusqu’au 25 juillet, «vise à identifier les faiblesses et améliorer la mise en oeuvre des programmes de lutte contre le phénomène de l’extrémisme violent et du terrorisme», a indiqué le directeur du CAERT, Larry Gbevlo Lartey, à l’ouverture de cette formation.

M. Lartey a expliqué que «ce cours servira également à promouvoir l’approche de prévention de l’extrémisme violent, basée sur la sécurité humaine, consistant en un engagement entier et harmonisé des institutions de la sécurité nationale, la société civile et les acteurs du développement, y compris les médias, les groupes de femmes et les jeunes, les communautés religieuses et les milieux universitaires dans les États membres».

Il a précisé que cette approche tend à «favoriser une compréhension commune des rôles de chaque intervenant dans la planification et la mise en œuvre des plans nationaux de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent». De son côté, Kwesi Anning, responsable du Centre international Kofi Annan pour le maintien de la paix, coorganisateur de cette formation, a indiqué que «ce cours permettra de mettre en avant les différentes approches africaines de lutte contre l’extrémisme violent, qui touche la majorité des pays du continent, et sortir avec des solutions visant à mettre un terme à ce phénomène ou l’atténuer progressivement». «Il faut trouver des solutions adaptées aux besoins des populations locales, notamment celles confrontées à toutes sortes de pauvreté et de précarité», a-t-il dit, ajoutant que «cela contribuera à lutter efficacement contre ce fléau». L’ambassadeur du Nigeria en Algérie, Demenongu Agev, a appelé les participants à l’élaboration d’une «approche globale de riposte» contre l’extrémisme violent, à travers une collaboration entre les différents participants venant des pays africains. Il a souligné l’importance des actions de formation dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le terrorisme, essentiellement dans le cadre des mécanismes régionaux, en plus d’autres actions menées au profit des populations des régions souffrant des effets du terrorisme et qui se situent dans les zones de conflits. Pour lui, «la construction d’une confiance entre les gouvernements et les gouvernés peut-être la bonne stratégie, pour mettre un terme définitif au fléau de l’extrémisme violent ou réduire son influence».

La conseillère de l’ambassade d’Espagne en Algérie, Ana Alburquerque, dont le pays «soutient financièrement» cette formation au profit de représentants de 17 pays africains, a souligné l’engagement de l’Espagne qui permet «l’échange d’expériences entre les différents pays et institutions africains». «L’Espagne est convaincue d’une réponse globale à cette menace qui intègre la dimension répressive nécessaire et un travail préventif intense, et donner un rôle de premier plan pour les victimes du terrorisme», a-t-elle ajouté, faisant savoir que son pays a adopté en 2015 un plan stratégique national de lutte contre la radicalisation violente, avec pour objectif «de détecter les foyers de radicalisation violente et d’agir pour qu’ils n’évoluent pas et ne se transforment pas en terrorisme».

Dialogue stratégique Algérie - UE

Réunion aujourd’hui à Alger



Une réunion d’experts algériens et européens se tiendra, aujourd’hui à Alger, dans le cadre de la préparation de la deuxième session du dialogue stratégique Algérie-UE sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme, indique le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué. Cette deuxième session du dialogue stratégique sera co-présidée, en octobre prochain à Alger, par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et la Haute Représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Federica Mogherini.