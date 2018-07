Syrie : Début de l'évacuation des rebelles de Deraa

L'évacuation de terroristes et autres rebelles depuis la ville méridionale de Deraa vers le nord du pays a commencé hier, plus de sept ans après le début du conflit syrien. La télévision d'Etat a confirmé peu après midi «le début de l'opération de transfert des terroristes ayant refusé le règlement (politique) depuis le centre ville de Deraa vers le nord du pays». À l'endroit de stationnement des bus, des femmes et des enfants, faisant partie du cortège, portaient sacs et valises. Les bus arrivés dans la matinée étaient stationnés sur la route de Sajna, qui relie les zones anciennement tenues par l'opposition à celles qui étaient déjà sous le contrôle de l’armée régulière. Cette ancienne ligne de démarcation a été ouverte il y a quelques jours après l'évacuation des remblais par les forces militaires syriennes. Ce transfert concerne les terroristes et leurs familles ayant refusé l'accord de «réconciliation» conclu le 6 juillet entre les Russes et les rebelles. Les négociateurs russes avaient d'abord exclu toute possibilité de départ de terroristes lors des premiers rounds de négociations, avant de céder au terme d'âpres discussions. L'accord stipule en parallèle le désarmement des groupes rebelles et terroristes et un retour des institutions étatiques dans les zones qui échappaient au contrôle de Damas. L'agence de presse officielle Sana a indiqué que «des groupes armés dans le centre de (la ville de) Deraa continuent de livrer des armes lourdes à l'armée syrienne», publiant à l'appui des photos de chars et de canons qui appartiendraient à ces groupes. La remise de l'artillerie lourde et moyenne devrait ouvrir la voie au contrôle total par les forces gouvernementales de ce chef-lieu, où un drapeau national a déjà été hissé jeudi, en guise de victoire des autorités syriennes.