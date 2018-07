Grand angle : Vers la disparition de l’espace Schengen ?

L’espace Schengen se réduit en peau de chagrin et tend à disparaitre. En tout les cas pour Madrid, tout les indicateurs tendent vers cette amère réalité qui risque de briser un rêve communautaire institutionnalisé à l'échelle européenne par le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997.

À l’heure ou l’Onu vote un pacte, certes non contraignant, sur les migrations, les 28 poursuivent leur confrontation sur les modalités d’accueil des bateaux de la mort et se fortifient en dressant des barrières. L’Europe des frontières revient avec la montée en puissance des mouvements populistes. La crise migratoire a fait apparaitre le fossé béant entre l’Est et l’Ouest, laissant ainsi planer une autre menace. Le nouveau ministre espagnol des Affaires étrangères et européen convaincu ne croyait pas si bien le dire en soulignant que «le problème migratoire est le plus puissant dissolvant de l'UE. Il peut provoquer une crise plus grave que celle de l'euro» qui a frappé l’Union en 2010. En cadenassant les premières portes d’entrées à la face de ces réfugiés de la guerre et de la famine, les membres de l’Union tournent ainsi le dos en premier lieu à leurs propres valeurs et renient leur engagement pris il y a 33 ans. Le dernier sommet de Bruxelles s’il n’a rien apporté de nouveau, aura contribué par contre à amplifier la crise et à radicaliser les positions. En remettant récemment une nouvelle couche, le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a mis la pression sur ses partenaires européens pour qu'ils prennent en charge une partie des 450 migrants galérant sur une embarcation en bois en provenance de Libye et se trouvant dans les eaux italiennes. Pour le Premier ministre tchèque, l'homme d'affaires, Andrej Babis, c’est la demande de trop qualifiée de «chemin vers l'enfer». Pour le Premier ministre tchèque sa position anti-migrants est non négociable et partagée par d'autres dirigeants de la région notamment la Hongrie, Pologne et Slovaquie. La réunion des ministres de l’Intérieur des 28, mardi 5 juin, à Luxembourg, a confirmé ce que tout le monde redoutait : l’Europe incapable s’enfonce dans cette crise majeure, qui n’en finit plus de ravager le paysage politique des démocraties occidentales. Au clivage Est-Ouest, entre des pays d’Europe centrale, ouvert depuis peu à la libre circulation des personnes, radicalement opposés à l’idée de se voir imposer par Bruxelles des quotas de réfugiés, et une Europe de l’Ouest campant sur le principe de solidarité, s’est ajouté un clivage Nord-Sud, entre pays riverains de la Méditerranée où arrivent la grande majorité des migrants et ceux qui souhaitent éviter d’être leur destination finale. L’affrontement» est-il aujourd’hui inévitable ?

M.T.