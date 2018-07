Sommet Poutine-Trump d’Helsinki : Apaiser les tensions

Les présidents russe Vladimir Poutine et américain Donald Trump se rencontrent, aujourd’hui, à Helsinki (capitale finlandaise) pour leur premier face-à-face en terrain neutre afin d'évoquer les relations bilatérales ainsi que les différentes questions internationales comprenant l'Ukraine, la Syrie et l'ingérence présumée de Moscou dans les élections américaines de 2016.

Le sommet se tiendra sur fond de rapprochement et de baisse de tension entre leurs deux pays après de longues années de désaccord sur un certain nombre de questions. Un climat politique propice caractérise donc le moment présent ou chacun des deux hommes affiche une volonté d'améliorer les relations très dégradées entre leurs pays. Lors de cette rencontre à Helsinki, plusieurs questions majeures occuperont «une place importante» telles que l'ingérence russe présumée dans les élections américaines de 2016, le contrôle des armes nucléaires, la situation en Ukraine et la Syrie.

La réunion, organisée par le président finlandais Sauli Niinistö se tiendra au palais présidentiel vers 13 heures, sur fond de mesures de sécurité renforcées à Helsinki et dans les zones voisines. Selon des experts, l'intérêt du sommet d’Helsinki ne réside pas dans la rencontre, mais dans ses fruits qui doivent aboutir sur une tenue de vrais sommets dans leurs capitales respectives. À la veille du sommet, le président russe a considéré son homologue américain comme un partenaire de négociation dans le cadre des pourparlers à Helsinki. Jeudi dernier, M. Trump a pour sa part dit aux journalistes lors d'une conférence de presse à Bruxelles qu'il considérait M. Poutine comme un «concurrent» plutôt qu'un «ennemi». «Je pense que nous nous entendrons bien. En définitive, c'est un concurrent qui représente la Russie, tandis que je représente les Etats-Unis. En un sens, nous sommes des concurrents, pas des amis ou des ennemis. Il n'est pas mon ennemi», a déclaré M. Trump. En 2016, alors que Moscou et Washington s'opposent sur quasiment tous les grands dossiers, le candidat Donald Trump promet de restaurer de bonnes relations avec la Russie. Après son élection, son mandat est plombé par des accusations d'ingérence russe dans l'élection et de collusion de son équipe de campagne avec le Kremlin. Sa présidence est le théâtre d'une vague historique d'expulsions réciproques de diplomates et de nouvelles sanctions.



Ecarter les nuages dans l'intérêt des deux côtés.



Depuis plus de 18 ans à la tête de la Russie, en tant que chef de l'Etat ou de gouvernement, Vladimir Poutine a connu quatre présidents américains, avec lesquels les tentatives de construire de bonnes relations n'ont jamais duré. Vladimir Poutine attend donc beaucoup de cette rencontre. Moscou vise une déclaration commune annonçant le rétablissement des contacts entre les deux gouvernements, quatre ans après leur suspension en 2014, à la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie. Moscou espère également obtenir de Washington un retrait complet des forces américaines de Syrie ainsi qu'un renoncement explicite sur les exigences de départ du président Bachar El-Assad. Les relations entre Washington et Moscou sont plombées depuis le début de la présidence de Donald Trump par des accusations d'ingérence russe dans la campagne américaine de 2016, et les soupçons de collusion entre l’équipe de Trump et le Kremlin. La Russie a toujours nié toute responsabilité dans cette affaire. Un autre point noir dans les relations des deux pays, des accusations des Etats-Unis et leurs alliés européens, à l'égard de la Russie, de soutenir militairement les séparatistes «prorusses» dans leur conflit avec les forces de Kiev dans l'est de l'Ukraine, ce que Moscou a toujours catégoriquement démenti.

D'autres parts, Moscou et Washington s'accusent mutuellement de violer les traités de réduction des armements signés par les deux puissances, et d'entraîner l'autre dans une nouvelle «course aux armements». Les Etats-Unis ont adopté, en février dernier, une doctrine militaire visant à doter le pays de nouvelles armes nucléaires de faible puissance. Moscou a dénoncé une posture «belliqueuse» et «antirusse». Concernant l'Otan et son extension aux frontières russes, Moscow perçoit en ça un signe d'agression à son égard et une tentative de l'encercler. Moscou s'inquiète aussi du projet de bouclier antimissiles lancé en 2010 par les Etats-Unis, qui devrait être pleinement opérationnel d'ici 2020 avec notamment des intercepteurs en Roumanie et en Pologne. La décision unilatérale de Donald Trump de sortir les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, signé en 2015 après de longues négociations, et de rétablir les sanctions visant Téhéran, a sidéré Moscou comme les Européens.

La Russie a appelé les Européens à «défendre de concert leurs intérêts» sur ce dossier face aux Etats-Unis. Un autre point qui affecte les relations bilatérales, provoqué par les barrières douanières imposées par les Etats-Unis sur l’acier et l’aluminium. La Russie a annoncé en retour début juillet l'introduction de surtaxes sur une série de produits américains.