11e Edition du Festival International d’Oran du Film Arabe : la composante des 3 jurys ficelée

A moins de dix jours du coup d’envoi officiel de la 11e Edition du Festival International d’Oran du Film Arabe (FIOFA), prévu du 25 au 31 juillet, les organisateurs semblent avoir ficelé officiellement la composante des trois jurys, des invités de marque et des personnalités qui y seront honorées.

A ce propos, nous apprenons d’une source crédible que le jury du long-métrage sera présidé par le grand cinéaste algérien Merzak Allouach et celui du film documentaire par le réalisateur irakien kacem Hawel. La direction du jury du court-métrage a, quant à elle, été confiée à la grande actrice et réalisatrice libanaise Takla Chamoune. L’on saura, par ailleurs, que cette 11e édition sera marquée par la prestigieuse présence du célèbre réalisateur égyptien Khaled Youssef, disciple du géant Youssef Chahine et dont le dernier film «Karma» —qui a fait parler de lui— sera projeté à l’ouverture de l’évènement. L’autre invité de marquée du festival est l’acteur syrien et metteur en scène Ghassan Massoud, révélé à l’Occident par le grand réalisateur et producteur britannique Ridly Scott dans son film «kingdom of heaven» dans lequel il a incarné le rôle de Saladin.

Comme à l’accoutumée, plusieurs figures du septième art—vivantes ou décédées— seront honorées en signe de reconnaissance à leurs riches parcours et contribution au développement du cinéma, parmi eux, le réalisateur algérien Farouk Beloufa, qui nous a quittés en avril dernier, et l’une des icônes du cinéma égyptien en noir et blanc, l’actrice Chadia. La cérémonie d’ouverture se déroulera cette année dans la salle du cinéma Maghreb (Ex-Régent ) comme fut le cas en 2010. Concernant les autres figures du cinéma arabe attendues à Oran, le directeur artistique du FIOFA avait indiqué dans une précédente déclaration à notre journal que seuls les castings des films qui figurent sur la liste des compétitions officielles ou bien participent d’une manière ou d’une autre à la grande manifestation seront invités. Aussi, la présence ou non de certaines stars dépendent de leur disponibilité car, avait-il expliqué, la tenue du festival coïncide avec la période des vacances d’été.

La 11e édition du festival international d’Oran du film arabe sera organisée cette année sous le slogan « le cinéma et le vivre ensemble ». Pas moins de 30 productions sont en lice de la compétition officielle du Wihr d'or.

Ces œuvres ont été sélectionnées sur une réception de 360 films visionnés par une commission ad hoc. Un grand nombre de pays arabes y seront représentés dont la Palestine, l’Egypte, la Syrie, la Libye, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie. L’on annonce, par ailleurs, l’organisation de plusieurs activités en marge de la manifestation dont des conférences, des ateliers sur l’écriture des scénarios, réalisation, etc. Les projections se dérouleront dans les salles «Maghreb», «Essaâda» qui, depuis une année, sont gérées par l’office national de la culture et de l’information.

