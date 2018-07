«Layali Miliana Andaloussia » : Hommage a Guerouabi

De notre envoyée spéciale

Sihem Oubraham

Un vibrant hommage a été rendu par l’association Ez-ziria de Miliana, dans la troisième soirée de «Layali Miliana Andaloussya», au rossignol du chaâbi feu El Hachemi Guerouabi, disparu le 17 juillet 2006, en présence de sa veuve Chahira, et ce, devant un public assez nombreux venu en famille.

Dans une ambiance festive, tout en musique, un très bel hommage a été rendu à une des icônes de la chanson chaâbi par l’association Ez-ziria de Miliana lors de la troisième soirée de «Layali Miliana Andaloussya» qu’elle a animée en plein air de la grande cour du lycée Mohamed-Abdou. Cette soirée de commémoration de la douzième année de la disparition du rossignol de la musique populaire a été marquée par la forte présence de milianiens, amoureux de ce genre musical et fans du feu Cheikh El Hachemi Guerouabi. Ce chanteur dont le souvenir sera pérennisé par des voix qui vont toujours perpétuer la tradition en le chantant, en l’imitant et en voulant à tout prix lui ressembler, au détail près.

Animée en première partie par une zorna avec la troupe Rais de Miliana, la soirée a été parsemée de belles séquences musicales choisies, émanant de cette voix suave et inoubliable qui a laissé un trésor inépuisable. Fidèles aux traditions de la chanson andalouse, le président de l’association Ez-ziria de Miliana, M. Youcef Azaizia, et sa troupe étaient habillés en tenues traditionnelles. Les hommes en seroual m’dawar, veste karakou et tarbouch, tandis que les femmes en karakou seroual chelqa et mharmat laftoule avec une touche de khit e’rouh sur la tête; une magnifique mosaïque qui rappelle les belles et riches traditions vestimentaires de notre pays. Au programme «Ya habiboune» et «Chikh el qad» dans le mode q’labate dans l’aâraq, pour enchainer avec une nouba avec m’sdar, btayhi, derdj, n’srafat, kh’lassates pour passer au hawzi et aroubi. Ce récital, s’inscrivant dans une série d’hommages à cette figure de la musique algérienne, a permis au public de revisiter le répertoire de «qcid» et de chansonnettes magistralement interprétées par le regretté cheikh à différentes étapes de sa riche carrière. Les chansonnettes très appréciées par les fans d’El-Hachemi Guerouabi, majoritairement écrites pour lui par le poète et parolier Mahboub Bati, disparu en 2000, étaient également au programme des membres de la troupe de l’association Ez-ziria de Miliana, formée sur scène par des musiciens de talent dirigés par Youcef Azaizya. «S’bayate zoudj», «Djouhra», «Allô… Alô», sont, entre autres, les titres que la troupe de l’association a interprétés en hommage au chantre de la chanson chaâbi. La soirée a été parsemée de belles séquences musicales choisies, émanant de cette belle voix qui a laissé un trésor inépuisable de chansons chaâbi qui, en même temps qu’elles égayent l’atmosphère, mettent le doigt sur beaucoup de questions qui restent actuelles et donnent à réfléchir sur le devenir.

Pour finir en beauté, ils ont chanté «Miliana Miliana», «Charchar ya Charchar», «Ndjik n’djik».

Il y a lieu de rappeler que ce dix-huitième festival de «Layali Miliana Andaloussya», qui revient après quatorze ans d’absence au grand bonheur des habitants de cette belle ville chaleureuse par ses habitants très accueillants, prendra fin aujourd’hui pour une nouvelle édition, l’année prochaine.

