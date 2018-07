Bibliothèques numériques et promotion du contenu arabe : Au diapason des supports multimédia

A l’aune des avancées technologiques et des supports multimédia qui dictent leurs lois sur l’industrie du savoir, le développement du contenu numérique est devenu une priorité pour les instituions algériennes ces dernières années pour se mettre au diapason.

Une journée d’étude a été organisée, hier, à la bibliothèque nationale d’El Hamma par le conseil supérieur de la langue arabe sous le thème : « le rôle des bibliothèques numériques dans la promotion du contenu numérique arabe». Il était question entre autres de faire une évaluation des projets déjà élaborés ainsi que pour penser conjointement à la promotion du rôle des bibliothèques numériques pour l’épanouissement de la langue arabe.

Une dizaine d’universitaires ont pris part à cette rencontre, à l’exemple de Djamila Rekab, Abdelkader Bouziani et Youcef Ben Nafla de l’université de Chlef, Houcine Hanni et Walid Kheniche de l’université d’Alger 2, Hana Belabés et Ahlam Benamra de l’université de Tizi Ouzou, Houaria Hadj Ali de l’université de Tlemcen, Djalila Rehali de l’université d’Oran, Malika Bousaid de l’université de Ouargla ainsi que la doctoresse Djamia Ben Soltana de l’université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene. Lors de son allocution d’ouverture, le président du conseil supérieur de la langue arabe, Salah Belaid, a souligné l’importance de se mettre au diapason des avancées numériques pour la promotion de la langue arabe et l’industrie du savoir en facilitant l’accès aux étudiants et chercheurs.

L’interlocuteur a, par ailleurs, présenté plusieurs projets de son institution, à l’exemple de l’édition d’un dictionnaire de la culture algérienne, depuis l’époque amazigh jusqu’à nos jours.

Inventaire et indexation

Un autre projet en collaboration avec le conseil supérieur islamique sur les manuscrits algériens avec pas moins de 1.200 manuscrits algériens,

Un groupe de travail conjoint chargé de l'inventaire, du recensement et de l'indexation des manuscrits algériens a été créé, tout récemment à Alger, entre le Haut Conseil islamique (HCI) et le Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA), afin de procéder au recensement, à l'inventaire et à l'indexation des manuscrits à travers leur prélèvement scientifique global et précis dans ses différents sites.

Ce groupe de travail œuvrera à mettre en place une plateforme électronique interactive pour l'indexation des manuscrits algériens et sera accessible aux chercheurs en vue de leur faciliter les recherches et les études scientifiques.

Les activités du groupe englobent également le recensement général du patrimoine manuscrit algérien à partir de la carte nationale des manuscrits en tirant profit des techniques technologiques modernes, outre l'organisation des séminaires spécialisés à travers les différentes régions du pays.

On citera, par ailleurs, le futur projet d’un dictionnaire historique de la langue arabe. Un atelier scientifique a eu lieu en marge de cette journée d’étude sous la présidence de Hassina Kashi dans le but de trouver les moyens adéquats pour promouvoir le contenu numérique arabe. Plusieurs docteurs universitaires ont pris part à cet atelier, à l’exemple de Salima Saidi, Ibtissem Saidi, Laila Yamina Moussaoui, Billel Hadjar et Farés Chaha. La journée d’étude s’est soldée par une cérémonie d’hommage à deux personnalités ayant beaucoup contribué à la promotion du support multimédia de la langue arabe, il s’agit de l’ancien ministre Moussa Benhamadi et Hassina Aliane.

Kader Bentounès