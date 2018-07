Lunettes de soleil Qualité : Dernier souci du consommateur

Les lunettes de soleil reviennent, chaque été, figurer parmi les objets dont on ne peut se passer. Qu’elles soient rondes, ovales ou rectangulaires, ces dernières se vendent comme des «petits pains». Plus qu’un simple accessoire, les fameuses lunettes aux verres «foncés» font tabac chez les hommes et les femmes, de tous les âges et tous milieux. Sortir sans elles est inconcevable pour beaucoup de personnes, lors de journées très ensoleillées, ce qui favorise d’ailleurs même sa vente. Soigner son look ou se protéger contre les rayons ultraviolets, à chacun son truc. En effet, les lunettes de soleil se vendent chaque été en force, étant carrément l’objet « fétiche», au point de fermer des fois les yeux sur le volet qualité et s’exposer au danger avec la prolifération de ventes anarchiques d’objets contre-faits, non marché, un peu partout ; la poule aux œufs d’or pour des chômeurs et des pseudo-commerçants de tout bord. Les marques ou plutôt les «fausses» marques qui inondent le marché informel ne font qu’encourager cette mode, à bas prix. À 200 ou 300 DA, on peut acheter une belle paire, esthétiquement parlant bien entendu, mais qu’en est-il de la protection des yeux ? En fait, cette tendance à porter des lunettes qui ne répondent pas aux normes n’est pas toujours sans conséquence sur la santé du consommateur, très souvent victime de son mauvais choix, d’autant plus que les matières utilisées, et plus particulièrement le verre, ne sont pas traitées, ce qui représente un grave danger pour la vue. Les lunettes bon marché causent des graves problèmes de santé et peuvent même à l’origine de la perte totale de la vue. Un spécialiste en ophtalmologie, nous affirmera, dans ce sens que les yeux ont besoin d’être protégés contre les rayons ultraviolets alors que les lunettes contrefaites n’offrent pas cette protection. Pour ce dernier, une longue exposition à ces derniers sans protection peut provoquer des lésions irrémédiables de la cornée. Beaucoup plus qu’une simple rougeur ou des larmoiements, ces symptômes banalisés peuvent, provoquer une cataracte, voire une cécité.

Il faut dire que les mises en garde des médecins, la plupart du temps, ne sont pas prises aux sérieux par les jeunes, attirés par les produits pas chers, ne pouvant se payer des lunettes 1er choix et originales. Oussama, universitaire, nous dira à ce sujet que sa bourse ne lui permet certainement pas de s’offrir une grande marque. «Je ne peux pas acheter des lunettes originales et je me rabatte ainsi sur l’informel», relèvera-t-il. Dans le même sens, Amira, lycéenne, indiquera qu’elle a toute une collection de lunettes, chez-elle, achetées au marché de la Place des martyrs. Amira, nous dira que les lunettes de marques sont hors prix avant de poursuivre que sa copine a acheté une paire à 20.000 DA qui s’est avérée par la suite qu’il s’agissait d’une arnaque et que le prix de celle-ci ne devrait pas dépasser les 1.500 DA car ce n’est qu’une pâle copie de la fameuse marque Yves Saint Laurent.

Une chose est sûre, la qualité a un coût, mais il faut admettre aussi que la santé n’a pas de prix.

Samia D.