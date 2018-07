Eclairage : Voyager sur un clic

C’est possible, aujourd’hui, de proposer aux touristes virtuellement la destination Algérie ! Oui, c’est réalisable, car les TIC sont de plus en plus accessibles chez nous. Le marché national des TIC, à l’instar d’autres marchés au niveau mondial, se voit submergé d’applications mobiles d’une technologie ultra moderne. Elles sont capables de proposer, des immersions à 360°. Mais pour ce qui concerne les agences de voyages, les hôtels, les musées, les institutions du tourisme, on n’en n’est pas encore là, et c’est plutôt une question de volonté ou de moyens, puisqu’ils rechignent à mettre le prix sur une telle technologie. Ils se contentent donc des méthodes classiques. Et pourtant ! Le voyage virtuel constitue, sans nul doute, l’opportunité du futur pour faire découvrir aux touristes nationaux et étrangers les différents produits touristiques. Les experts estiment à cet effet que si les agences de voyages optent pour cette réalité virtuelle, le nombre de touristes va sûrement être triplé. Ce déplacement rêveur en 3D donnera inéluctablement un avant-goût à tous les voyageurs. Se promener au niveau des rues d’Alger, les ruelles de la casbah, se détendre sur l’une des plages paradisiaques de Béjaïa, visiter le grand sud, les vestiges romains, sans faire un déplacement physique, chose possible, il faut le dire avec cette virée imaginaire. Si, demain, on veut augmenter le nombre de touristes et faire connaitre la destination Algérie, tous les professionnels seront dans la nécessité de suivre de près l’évolution et les mutations des TIC. En Algérie, le tourisme ne peut passer à côté de toutes ces offres proposées par ces nouvelles technologies. Le touriste peut visiter les quatre coins du monde sans voiture, sans avion, sans bus,... Il s’agit d’un déplacement dans un univers fictif plus proche de la réalité. En clair, qu'on le veuille ou non, les offres de nouvelles technologies deviendront dans les années à venir les outils incontournables à utiliser dans l’activité touristique pour, entre autres, promouvoir une destination par rapport à une autre.

Makhlouf Ait Ziane