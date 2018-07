Omar Berkouk, expert financier : «Il faut passer aux réformes structurelles»

L’ajustement économique entrepris par le gouvernement dès l’aggravation des signaux de la crise financière et la détérioration de ses équilibres budgétaires est censé accorder au pays une marge de manœuvre pour réduire davantage ses déficits, et surtout pour mettre en route la transition de son modèle de développement d’ici l’échéance 2030. Après quatre années de constatation de la crise et de mise en œuvre de mesures adaptées aux objectifs de l’exécutif, le gouvernement a-t-il réellement réussi sa mission ? L’expert financier Omar Berkouk affirme que c’est bien « après un déni de la crise, au départ, car espérant une remontée des cours du pétrole, que le gouvernement s’est attaqué, dès Avril 2016, aux vraies causes de la détérioration financières par le balayage de la balance commerciale, le constat étant fait qu’on vivait au dessus de nos moyens par rapport aux revenus du pays devenus drastiques». Dans les faits, explique-t-il, ce déficit s’est avéré «insupportable dans la durée compte tenu de la contrainte financière. On a gelé les dépenses d’équipement, sauf celles qui étaient en cours, et certains programmes, et ça a eu des conséquences sur les entreprises car le rôle prépondérant de l’Etat dans l’économie n’est plus à démontrer, étant le donneur d’ordres de tous les projets». Conclusion, «la baisse des recettes de l’Etat a eu un effet cumulatif et il fallait débloquer la situation». A ce titre, « les 500 milliards de dinars levés dans le cadre de l’emprunt national pour la croissance économiques étaient nettement insuffisants par rapport aux besoins de l’Etat. Et c’est ce qui a conduit au financement non conventionnel», a souligné Omar Berkouk qui était l’invité du journal électronique TSA, jeudi dernier. Il explique que «l’Etat a agi de deux manières, sur le budget d’équipement pour réduire la dépense et continuer à financer le budget de fonctionnement, dont les dépenses sont incompressibles, et sur le déficit commercial». Considérant les conséquences sur l’économie, «ils ont pris des décisions de financement de ce déficit, pour ne pas tuer l’économie et de trouver un financement alternatif par le financement non conventionnel ». Aussi, a-t-il précisé que «l’emprunt est un mode de financement et non un moyen de réduction du déficit». Au plan de la balance des paiements, «nous étions déficitaires de 25 milliards de dollars en 2015. Les actions entreprises au niveau du commerce extérieur ont permis de réduire le déficit à 10 milliards de dollars, selon les chiffres du premier trimestre 2018. Donc on a agi sur la balance commerciale à travers les licences d’importation, les contingentements et les obstacles tarifaires sachant que la balance des services est beaucoup plus difficile à réduire compte tenu des besoins de l’économie», a-t-il souligné. Et d’affirmer que «l’Etat a réussi sur ces deux plans». Cependant si le déficit de la balance des paiements devrait se situer entre 18 et 20 milliards de dollars, pour 2018, et cela malgré la remontée des prix du pétrole, «il ne faut pas oublier que notre PIB s’est réduit en même temps», explique Omar Berkouk. Quant à savoir si le pays dispose encore de marges de manœuvre, il estime qu’ «il faut passer aux réformes structurelles, utiliser le financement non conventionnel à bon escient». Dans le même contexte, il considère qu’«Il y a des limites aux réductions des importations, la production industrielle ne représentant que 4% du PIB. Nous dépendons tellement du commerce extérieur. Il faut prendre des mesures qui n’entravent pas l’économie du pays. Un balayage poste par poste s’impose». Selon cet expert, l’Etat devrait ouvrir le débat sur d’autres questions, à savoir la réforme du foncier, les privatisations et les subventions qui représentent 23% du PIB. C’est dire la mesure de la dépendance de toute l’économie algérienne de l’action de l’Etat», fera-t-il remarquer. L’expert est aussi convaincu que «la règle 49/51 n’est pas un obstacle mais, s’il fallait considérer sa levée pour attirer les capitaux, c’est la première chose à faire». En fait, «il faut une stabilité de la législation en matière d’investissement», conclut-il.

D. A.