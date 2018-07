Forum africain sur l’investissement : Une délégation de la BAD à Alger fin juillet

Le financement des objectifs de développement durable de l'Afrique nécessitera entre 600 et 700 milliards de dollars par an, dont environ 130 à 170 milliards de dollars par an en investissements d'infrastructures nécessaires pour suivre l'évolution démographique, la demande des consommateurs et le développement économique.

Dans cette optique, les banques multilatérales de développement et le secteur privé sont interpellés pour identifier ensemble et financer conjointement les projets inscrits sous dans l’agenda qui sera établi dans le cadre de l’Africa Investment Forum qui se tiendra à Johannesburg du 7 au 9 novembre 2018. Les actifs sous gestion (ASG) des investisseurs institutionnels nationaux en Afrique devraient atteindre 1,8 billion de dollars américains d'ici 2020, contre 670 milliards de dollars américains en 2012, ce qui constitue une source de financement pour des projets structurants, note la Banque africaine de développement.

Aussi, pour sensibiliser les décideurs africains sur le potentiel investissement en Afrique et sur l’utilité d’intégrer ce premier marché de l’investissement, la Banque africaine de développement procédera, du 23 au 29 juillet courant, à la présentation, en Afrique du Nord, de l’Africa Investment Forum (AIF). Un road show régional qui précèdera la première édition de l’Africa Investment Forum et qui est censé déblayer le terrain pour la réussite de cet événement continental.

Pour relever le défi de la transformation économique de l’Afrique, la Banque africaine de développement a conçu le forum comme «une plateforme destinée à impliquer activement le secteur privé et à faciliter les projets à même de transformer le continent». Ainsi, ce forum vise à «renforcer la coopération avec le secteur privé et stimuler l'investissement dans des secteurs d'intérêt stratégique». Il ne s’agira pas d’un forum de discussion ni de discours politiques, mais un espace ouvert destiné à «coordonner les efforts des institutions multilatérales, des gouvernements et du secteur privé afin d'améliorer une réserve de projets à même de transformer le continent», avait souligné le président de la BAD, à l’Africa CEO Forum, en mars dernier.

C’est dans cette perspective que la délégation de la Banque africaine de développement se rendra à Tunis le 23 juillet, au Caire le 25, à Casablanca le 27 puis à Alger le 29, pour «communiquer davantage sur le forum et susciter l’intérêt des opérateurs privés et ainsi les inciter à préparer des projets à présenter en novembre 2018 à de potentiels investisseurs». Le Forum africain sur l’investissement se veut, dans ce sens, «une plate-forme multipartite et pluridisciplinaire destinée à appuyer l’instruction de projets jusqu’au financement, à lever des capitaux et à accélérer le bouclage financier desdits projets», indique la BAD.

D. Akila