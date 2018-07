Cnas d’Alger : Rationaliser les dépenses

Suspension de 1.500 cartes Chiffa pour utilisation frauduleuse

La Cnas poursuit la traque à l’usage abusif de la carte Chiffa. Le coût de cette pratique pour l’agence d’Alger, à elle seule, annonce son directeur, s’élève à 10 milliards de centimes, dont 53% ont été récupérés à fin mai dernier.

Pour Idris Mahfoud, les efforts déployés se poursuivront afin de récupérer la somme restante d’ici la fin de l’année. Dans une conférence de presse animée au siège de l’agence, à Alger, le même responsable s’appuie sur des chiffres révélateurs et annonce le blocage de 1.500 cartes pour utilisation frauduleuse de celle-ci. Abondant en termes de chiffres, il annonce que l’agence qu’il dirige a produit 897. 322 cartes rien que pour le premier semestre 2018. Toutefois, déplore-t-il, 47.346 cartes n’ont pas été remises à leurs titulaires. Ce phénomène de cartes en instance au niveau des centres de paiement touche notamment les étudiants dont le nombre a atteint 29.717 cartes électroniques non récupérées. D’autre part, il y a lieu de souligner que ladite agence a lancé, le 11 juillet, une large campagne de sensibilisation et d’information auprès des assurés sociaux et des officines pharmaceutiques conventionnés, laquelle durera jusqu’au 31 du même mois. Placée sous le thème «la sécurité sociale est un droit acquis, préservons-le», cette campagne vise une meilleure sensibilisation, dit M. Mahfoud, à toucher la conscience des assurés et des pharmaciens quant à l’usage personnel de la carte Chiffa et de créer une synergie avec les partenaires conventionnés afin de contribuer à la rationalisation des dépenses. Enchaînant, le conférencier affirme que son agence a relevé, quant à l’usage frauduleux de la carte Chiffa, deux affaires impliquant 22 personnes avec un préjudice financier de près de 1.7 milliard de centimes.

Les deux affaires, avec une complicité quoique relativement faible mais condamnable, des pharmaciens, sont inhérentes à l’utilisation de Lyrica, initialement indiqué dans le traitement des douleurs neuropathiques périphériques et centrales chez l'adulte, considéré comme un psychotrope. «L’enquête se poursuit et l’affaire est en justice pour déterminer les vrais coupables», explique M. Mahfoud. Dans le cadre de sa modernisation, l’agence d’Alger de la Cnas compte envoyer un écrit, disons une sonnette d’alarme, pour alerter les assurés sociaux quant au dépassement de seuil toléré en matière de médicaments. A l’avenir, l’agence compte le faire par un SMS automatique.

Fouad Irnatene