Réalisation des réseaux haute et très haute tensions : Les entreprises nationales appelées à investir le créneau

«Il faut savoir que la capacité actuelle du pays dans la production d’électricité est capable de couvrir la demande nationale», a affirmé le PDG du groupe Sonelgaz.

Le président-directeur général de la Société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) a appelé hier, les opérateurs économiques algériens à prendre part aux prochains investissements de son secteur dans le cadre d’une relation de sous-traitance, notamment, dans le créneau du transport de l’électricité pour la réalisation des réseaux haute et très haute tensions.

S’exprimant à l’occasion d’une rencontre ayant regroupé les représentants des entreprises nationales de réalisation de la distribution, M. Mohamed Arkab a fait savoir que le gestionnaire du réseau transport électricité (GRTE) prévoit le développement de son dispositif à l’horizon 2017, par la réalisation de 24.506 km de nouvelles lignes et de 420 postes de transformation électrique supplémentaires. «Il y a un potentiel d'investissement très important à exploiter», a-t-il fait remarqué qualifiant ce créneau de THT/HT de très porteur économiquement.

Selon lui, «le grand défi que le pays doit relever, aujourd’hui, est de se doter d’une plateforme industrielle dont il a besoin à la fois pour se développer davantage en diversifiant ses sources de richesse, et réduire au maximum ses importations d’intrants et de services. Tout cela afin de préparer l’indépendance technologique qui lui servira d’appui pour édifier son économie future», a-t-il dit avant de préciser qu’«il faut dire que le réseau national de développe à une vitesse de 1.500 km par an».

S’appuyant sur l’expérience acquise par les entreprises nationales dans la réalisation des ouvrages des réseaux basse et moyenne tensions, M. Arkab a tenu à mettre en exergue le professionnalisme et le savoir-faire de ces sociétés algériennes. «Par vos compétences et vos performances, nous sommes persuadés que vous disposez, aujourd’hui, des capacités nécessaires, techniques et humaines pour investir dans la réalisation des THT/HT», a-t-il dit.



Pas de coupures d’électricité cet été



Mieux encore, le PDG signalera que les services du groupe Sonelgaz s’emploient à assurer l’accompagnement des investisseurs dans le domaine dans une logique «gagnant-gagnant» , notant à ce propos que les filiales CRRG, GRTE ainsi que les filiales travaux vont fournir l’assistance ainsi que l’appui nécessaire en matière de formation, d’organisation et de réalisation des business-plan des sociétés privés.

Partant de là, M. Mohamed Arkab a indiqué que l’alimentation en électricité durant le période estivale, ainsi que les coupures récurrentes enregistrées en matière d’électricité ont été parmi les priorités du secteur, précisant que «la consommation en énergie sera modérée cet été et pourrait atteindre les 15.700 mégawatts, soit une hausse de près de 2.000 MW par rapport à la même période de l’année 2017 (14.250 MGW)».

«Il faut savoir que la capacité actuelle du pays dans la production d’électricité est capable de couvrir la demande nationale», a-t-il précisé, faisant part de la mobilisation de Sonelgaz pour garantir les meilleures conditions afin d’assurer une qualité et continuité de service pour les citoyens pendant toute la saison estivale, notamment dans les régions sud du pays.

Le responsable a tout de même insisté sur la nécessité de rationaliser la consommation d'électricité, d’ailleurs il a fait remarquer qu’une caravane nationale de sensibilisation sur l’utilisation rationnelle de l’énergie «Consommer mieux, payer moins» est en train de sillonner les wilayas du pays.

«Cette campagne organisée en collaboration avec la radio, se poursuivra jusqu’au 20 juillet en vue d’inculquer aux clients les gestes simples à adopter pour maîtriser leur consommation d’énergie et réduire, par conséquent, la facture».



La facturation mensuelle effective d’ici trois années



Evoquant la question de la facturation mensuelle de la consommation en électricité, Mohamed Arkab à affirmé que celle-ci devrait être effective d’ici trois années.

«Ce changement dans la périodicité de la facturation de la consommation électrique, qui est actuellement trimestrielle, fera partie du nouveau système de gestion des clients», a-t-il expliqué soulignant toutefois que «cette nouvelle périodicité sera appliquée progressivement en commençant par la facturation bimensuelle». Concernant les dommages subis par les appareils électriques et électroniques des ménages suite aux coupures d'électricité, le même responsable a fait savoir que son groupe avait dédommagé de nombreux citoyens : «Nous avons des procédures pour le remboursement des clients pénalisés par les pannes». Il a, cependant, fait valoir, que les coupures d'électricité se produisaient de moins en moins grâce au développement du plan de transport et de distribution de l'électricité de Sonelgaz. En effet, il le dira : «Même lors des interruptions électriques, Sonelgaz dispose d'un système d'intervention rapide qui permet de réduire le temps des coupures».



L'Algérie et le Maroc approvisionneront la Tunisie pour une capacité de 300 MW



Évoquant la stratégie de redéploiement de la société au niveau régionale, le PDG a souligné que l’entité qu’il dirige ambitionne dans un avenir proche à créer de la richesse pour notre pays en exportant nos compétences et notre savoir-faire. Il a rappelé, dans ce sillage, la signature vendredi dernier, d’une convention entre l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) et la Société nationale algérienne de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) pour mettre en place un programme d'action maghrébin pour le renforcement des interconnexions électriques.

Cet accord porte sur la fourniture de 200 à 300 Mégawatts par l’Algérie et le Maroc pour permettre à la Tunisie de faire face à sa demande en cette énergie, a-t-il souligné.

«Les parties se sont de même mises d'accord pour créer un groupe de travail chargé de présenter, dans un délai de six mois, un programme d’action pour l’amélioration des échanges entre les trois pays à travers le renforcement des interconnexions, l’intégration massive des technologies nouvelles et l'encouragement à la mise en place d’un marché maghrébin d’électricité», a-t-il fait savoir.

Pour ce qui concerne les activités de Sonelgaz en Libye, M. Arkab a précisé qu'il s'agissait surtout de la maintenance des équipements électriques de ce pays. Il a aussi avancé que l'Algérie a un projet de partenariat avec ce pays pour la production de l'électricité en Libye. Interrogé sur une éventuelle révision des prix de l'électricité, le premier responsable de Sonelgaz a affirmé qu'avant toute augmentation, elle sera précédée, d'abord, par la réalisation d'une étude d'impact des coûts «pour pouvoir adapter les prix au niveau de vie des citoyens».

Néanmoins comme il le signalera, toute éventuelle augmentation des tarifs de l’électricité ne relève pas des prérogatives de Sonelgaz mais de celle de l’autorité de Régulation de l'Electricité et du Gaz.

Sarah A. Benali Cherif