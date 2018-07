Réduction des tarifs au niveau des complexes touristiques : Un effet positif

Dans le cadre de ses tournées entamées dès le début de la saison estivale, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a inspecté plusieurs infrastructures relevant de son secteur, particulièrement celles se trouvant au niveau du Complexe touristique de Mazafran, à Zéralda.

L’objectif de cette visite étant de constater de visu l’état d’avancement des travaux du complexe de Mazafran et l’application sur terrain, de la dernière convention-cadre signée entre le groupe d’Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT) et les 32 fédérations de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA).

A ce sujet, le ministre du Tourisme annoncera que près de 10.000 familles ont pu bénéficier des avantages proposés par les différents complexes touristiques du pays, dont celui du Mazafran à Zéralda, et cela suite à la convention de partenariat signée, en juin dernier, entre l’UGTA et le groupe HTT.

L’accord paraphé va permettre à, au moins, 30 à 40% des familles algériennes de pouvoir bénéficier de vacances au niveau des complexes de la côte algérienne. S'agissant des prix de séjour aux complexes touristiques et hôtels, le ministre a fait état d'une baisse de 30 à 40% sur les tarifs affichés. Parfois, le rabais peut atteindre les 50%.

La nouvelle politique de baisse des prix adoptée par les complexes touristiques dépendant du département du tourisme, démontre selon le ministre, que la stratégie et les projets du secteur sont en bonne voie. «Aujourd’hui, les estivants ont connaissance de cette procédure à travers laquelle ils peuvent bénéficier des avantages de la convention», a-t-il dit, avant de préciser que les nouvelles dispositions prises par les établissements hôteliers, vont permettre à plus d’Algériens de passer leurs vacances dans leur pays. Interpellé par la presse sur le diktat des squatteurs des plages, alors que la loi est très claire à ce sujet, Abdelkader Benmessaoud indiquera que son département est en phase de mettre en place la stratégie sectorielle du tourisme et de concrétiser ses objectifs à court et long termes.

Après avoir effectué une halte à l’entrée du complexe au niveau des petits chapiteaux utilisés pour l’exposition des produits artisanaux et ceux du terroir représentant la culture et le savoir-faire des quatre coins du pays, le ministre s’est dirigé vers le hall de l’hôtel Mazafran pour suivre la présentation du complexe touristique. Il a ensuite pris le chemin du deuxième hôtel du site touristique «Les Sables d’or» toujours en rénovation.

Sur site, les responsables du chantier l’ont informé que les travaux de réhabilitation et de modernisation du complexe touristique «Les Sables d'Or» seront achevés dans près de neuf mois. En effet, comme ils l’ont précisé, «les travaux de réhabilitation et de modernisation de ce complexe, qui comprend 200 chambres et près de 400 lits, seront achevés en avril prochain». Ceci, partant du postulat que la durée de ces travaux, lancés depuis trois mois, est estimée à 15 mois.

Aussi, pour M. Benmessaoud : «Il est primordial d’accélérer la cadence des travaux pour la réouverture de l’hôtel le plus tôt possible». Enfin, le ministre a inauguré les 3 plages relevant du groupe HTT et visité les aménagements disposés pour les estivants.

Pour sa part, le PDG du groupe HTT, Lazhar Bounafaa a affirmé à la presse que 72 hôtels relevant du groupe seront restaurés en 2019, ce qui donnera un nouvel élan au tourisme en Algérie, ajoutant que le groupe dispose d'une capacité d'accueil de 35.000 lits.

La convention permet aux adhérents de l'UGTA de bénéficier des réductions allant jusqu'à 4.500 DA sur les tarifs adoptés par les hôtels du groupe HTT, a rappelé son PDG.

Il est utile de rappeler que le ministère œuvre cette année, à évaluer le schéma directeur du secteur tourisme à travers l’organisation de rencontres régionales et nationales permettant à tous les acteurs de mettre à jour les objectifs de la stratégie du secteur en tant qu'élément fort de l’économie nationale.