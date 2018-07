Coopération algéro-nigérienne : Des progrès substantiels dans certains domaines

M. Bedoui : « L’Algérie fait face à une campagne de critiques infondées, et n’acceptera pas l’implantation de centres

pour les migrants clandestins. »

C’est le sous le signe d’un engagement réaffirmé à faire face aux défis communs de sécurité et de développement, que sont ouverts,

hier à Alger, les travaux de la 6e session du comité bilatéral frontalier algéro-nigérien. Cette rencontre de concertation de deux jours a été co-présidée par M. Noureddine Bedoui, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,

et son homologue le ministre nigérien, M. Mohamed Bazoum.

La tenue de cette session «est le signe du renforcement continu de nos relations depuis la création de ce mécanisme en 1997, un espace d’échanges et de concertation dans différents domaines de coopération au profit des nos populations frontalières», a indiqué M. Bedoui, dans son allocution d’ouverture. Mettant l’accent sur le témoignage d’amitié renouvelé entre l’Algérie et le Niger, de même que les liens de fraternité unissant les deux peuples, le ministre a relevé la nécessité d’intensifier la dynamique de coopération fructueuse, conformément aux orientations et directives des Présidents Abdelaziz Bouteflika et Issoufou Mahamadou. M. Bedoui a insisté sur le fait que les relations entre l’Algérie et le Niger sont ancrées dans l’histoire.

«Nous sommes un seul peuple», a-t-il dit. «Ces relations amicales et fraternelles sont tant jalousées par certains qu’ils tentent d’y nuire. Leurs tentatives sont vaines et le seront toujours, car nos liens historiques sont solides, forts du partage des défis», a-t-il assuré, rappelant que l’Algérie «sera toujours fidèle à sa tradition solidaire avec nos frères nigériens». «Les préoccupations de l’Algérie et du Niger sont les mêmes face au contexte régional actuel», a-t-il également soutenu, citant les menaces que ce même contexte fait peser sur la sécurité régionale, en l’occurrence «le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et la migration irrégulière», a-t-il énuméré.

Il souligne, de ce fait, que la tenue de la 6e session du comité bilatérale frontalier algérien nigérien «intervient dans un climat de persistance de la détérioration de la situation sécuritaire dans toute la région sahélo-saharienne».

Pour y faire face, M. Bedoui insiste sur «l’intensification de la coordination sécuritaire entre les pays du champ, dans le cadre du Comité d’état-major opérationnel conjoint (Cemoc)». Rappelant que l’Algérie et le Niger partagent quelque 950 km de frontière, il souligne aussi l’importance «d’accorder une importance toute particulière à la sécurité et au développement des zones frontalières communes». Il mettra en exergue le fait «que les défis et les menaces transfrontaliers communs imposent une coordination plus efficace de nos actions, et une forte impulsion aux mécanismes mis en place». Il fera savoir en outre que le mécanisme de coopération frontalière, instauré par les deux ministère de l’Intérieur, a donné «des résultats appréciables dans différents domaines», rappelant notamment l’organisation d’une rencontre de concertation entre les walis de Tamanrasset et d’Illizi, et les gouverneurs nigériens, en octobre 2016, dans la capitale de l’Ahaggar.

La tenue de la 6e session du Comité CBF algéro-nigérien doit constituer une opportunité , pour procéder à une évaluation exhaustive de l’état d’avancement des recommandations convenues, lors des précédentes sessions, ainsi que l’examen des difficultés rencontrées dans le cadre de cette démarche, indique encore M. Bedoui. Il sollicite les experts participant à cette 6e session d’établir «un plan d’action objectif clair et réalisable, en vue de sécuriser et de développer les zones frontalière communes».



Agir dans un esprit réactif et créatif



Selon M. Bedoui, le renforcement de la coopération frontalière est «crucial pour répondre au double défi de sécurité et de développement, et offrir aux populations frontalières, plus particulièrement les jeunes, les vraies raisons d’espérer en un lendemain meilleur». Un tel objectif ne pourrait se concrétiser sans faire valoir un esprit «réactif et surtout créatif», dans le sens, indique encore le ministre, «d’explorer tous les créneaux possibles pour proposer des idées novatrices pouvant contribuer à la sécurisation et au développement de la zone frontalière commune». Il relève que les «zones frontalières présentent aujourd’hui une problématique spécifique d’aménagement du territoire».

Ces mêmes zones, non seulement se caractérisent par un manque criant en matière de développement, mais elles se distinguent également par des insuffisances en termes de bases productives de services et d’équipements. «Ce qui alimente les flux migratoires vers les régions du Nord et renforce les déséquilibres entre les territoires», constate M. Bedoui. Il devient urgent, selon lui, de structurer les capacités de développement endogène des zones frontalières, et surmonter ainsi les difficultés auxquelles elles sont confrontées pour relever ce défis. Dans ce cadre, et tout en rappelant que les zones frontalières bénéficient d’une attention particulière de la part du Chef de l’État, le ministre indique que «le gouvernement s’attelle à la mise en place d’un programme d’actions spécifiques pour leur développement et l’amélioration de vie de leur populations». Plus explicite, il dit que ce programme «veille à la correction des déséquilibres territoriaux qui caractérisent ces zones, et prévoit des solutions de rééquilibrage, aussi bien dans un cadre national que par la mise en place des politiques coordonnées d’aménagement avec les pays frontaliers». L’objectif est d’anticiper, autant que faire se peut, le développement «de relations transfrontalières plus variées et plus soutenues dans le cadre d’une intégration transfrontalière croissante». C’est dans ce contexte, indique encore M. Bedoui, «que l’Algérie continue d’entreprendre de véritables initiatives à l’échelle africaine et du Maghreb, pour hisser les espaces frontaliers en territoires de ressources».



Immigration clandestine : les réseaux de passeurs dans le viseur



D’autre part, et face à l’aggravation du phénomène de l’immigration clandestine, l’Algérie et le Niger «sont dans l’obligation de renforcer la coopération bilatérale dans la lutte contre ce phénomène et ses filières criminelles», dit encore M. Bedoui. Il a en effet mis l’accent sur l’importance d’intensifier les efforts visant le démantèlement des réseaux de passeurs et de traite des personnes, ainsi que la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent. M. Bedoui a dénoncé en outre le fait que l’Algérie, «qui œuvre inlassablement à faire face à ce fléau et prévenir les risques qui en découlent, est aujourd’hui confrontée à une campagne sans précédent».

Il a ainsi rappelé que l’Algérie «a toujours soutenu les migrants africains, et ne ménage aucun effort humanitaire pour leur venir en aide». De son côté, le ministre d’État, ministre de l’Intérieur du Niger a affirmé que le Comité de coopération frontalier algéro-nigérien est un «instrument de coopération, dont l’efficience est évidente». Mettant l’accent sur les nombreux résultats réalisés dans ce cadre, il indique également qu’il se réjouit de la disponibilité des autorités algériennes, tout en réitérant la détermination du Niger «à conforter la coopération bilatérale». En la matière, «beaucoup reste à faire», souligne en outre le représentant du gouvernement nigérien, qui suggère d’aller vers de nouvelles mesures d’accompagnement pour améliorer l’efficacité du comité bilatéral frontalier. Il énumère en ce sens l’opérationnalisation du comité du suivi et des rencontres de ses membres tous les six mois. Il a, notamment plaidé pour l’amélioration du cadre d’échange entre les services de sécurité intérieure et des douanes, le rajustement du cadre général de la coopération à même de mieux se concerter sur les difficultés posés dans les zones frontalières et imprimer, de ce fait, un nouvel élan à l’action du comité CBF.

Pour le ministre d’État, ministre nigérien de l’Intérieur, il est également nécessaire de réactualiser les recommandations de la précédente session du comité CBF. Après l’allocution du ministre, M. Noureddine Bedoui, et celle de son homologue nigérien, les travaux se sont par la suite poursuivis à huis clos, en se scindant en deux ateliers.

Le premier traitera des questions purement d’ordre sécuritaire, et celui-ci est composé, notamment des ambassadeurs algériens et nigériens, des walis de Tamanrasset et d’Illizi, des gouverneurs nigériens d’Agadez et de Tahoua, des responsables des différents corps de sécurité issus des deux pays, en sus des représentants des ministères des Affaires étrangères de l’Algérie et du Niger. Le second atelier s’attellera quant à lui sur des questions relatives au développement des zones frontalières, regroupant en son sein des représentants de plusieurs départements ministériels.

Karim Aoudia



M. Messahel évoque avec le ministre nigérien

les défis de la région du Sahel

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a évoqué, hier à Alger, avec le ministre d’État nigérien, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses, Mohamed Bazoum, les défis auxquels est confrontée la région du Sahel. «Nous avons échangé les points de vue sur les défis auxquels est confrontée notre région. Nous sommes dans une zone de grandes turbulences», a déclaré M. Messahel à la presse, à l’issue de l’audience qu’il a accordée au responsable nigérien, présent en Algérie dans le cadre de la 6e session du comité bilatéral frontalier algéro-nigérien. «Cette zone est confrontée à des défis majeurs : le terrorisme, le crime organisé et la migration clandestine», a souligné M. Messahel, relevant que toutes ces questions ont fait l’objet d’un échange de vues entre les deux parties.

Face à ces defis, l’Algérie et le Niger «doivent coordonner leurs actions», a expliqué le ministre, précisant que «cela se fait bien». M. Messahel a indiqué, par ailleurs, avoir abordé avec M. Bazoum le prochain sommet de l’Union africaine que va abriter le Niger en juillet 2019, estimant que «ce rendez-vous sera un grand moment pour la mise en œuvre de la Zone africaine de libre-échange (ZALE). Nous espérons que d’ici le rendez-vous de juillet 2019, beaucoup de pays auront ratifié l’accord portant création de la ZALE». De son côté, M. Bazoum a indiqué que le comité bilatéral frontalier «est un cadre qui fait partie des dispositifs mis en place par la Haute commission mixte algéro-nigérienne qui se penche sur des questions très pratiques concernant les zones frontalières des deux pays».

M. Nourredine Bedoui :

« L’Algérie refuse l’ouverture de centre de migrants clandestins sur son sol »



«L’Algérie n’acceptera pas l’implantation de centres pour les migrants clandestins», a indiqué hier le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui. Dans une déclaration à la presse, il a affirmé que «la position algérienne est connue, car elle a déjà été affichée par le ministre des Affaires étrangères». «Je pense qu’on a été clair», a-t-il soutenu, non sans rappeler qu’au profit des migrants clandestins, «l’Algérie déploie beaucoup de moyens, et les autorités du pays ont initié beaucoup de mesures dans un cadre humanitaire conforme aux valeurs universelles et internationales».

K. A.