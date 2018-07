Grande mosquée d’Alger : Le confort des fidèles, une priorité

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, a insisté, hier auprès des artistes chargés des travaux de décoration de la Grande mosquée d'Alger, pour veiller à la qualité des dessins, de la mosaïque et de la céramique ornant cet ouvrage, a-t-on appris auprès du ministère. Lors d’une visite d’inspection au site de ce projet faisant partie du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, le ministre a tenu une réunion avec les artistes, pour évoquer les questions liées au design et à l'embellissement de l’ouvrage. «Les travaux d'embellissement doivent être pris en compte pour rendre grâce au chef-d'œuvre architectural qu'est la Grande mosquée d'Alger», a-t-il affirmé. En ce qui concerne le décor extérieur, le ministre a visité le jardin de la mosquée, dont les travaux sont confiés à des paysagistes chargés du design. L’éclairage, la sonorisation et l’approvisionnement en eau ont été les autres sujets abordés, lors de la visite d’hier, au cours de laquelle le ministre a mis l’accent sur la nécessité de disposer de fontaines en nombre suffisant, selon les recommandations des artistes. Le ministre s’est également enquis de l’état d'avancement des travaux liés essentiellement au confort et à l'esthétique de la Mosquée, donnant instruction pour enlever les échafaudages dans les plus brefs délais. La Grande mosquée d'Alger compte, en sus de la salle de prière, une cour extérieure, une bibliothèque, un centre culturel, une maison du Coran, ainsi que des jardins, un parking, des blocs administratifs, des postes de Protection civile et de sûreté. Outre les commerces et les établissements de restauration, la Grande mosquée d'Alger accueillera un musée d'arts et d’histoire islamiques, ainsi qu'un centre d'études sur l'histoire de l'Algérie. Dans la partie sud du site, est prévu un centre culturel composé d'une grande bibliothèque, de salles de cinéma et de conférences pouvant accueillir 1.500 participants.

A. M.