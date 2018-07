à l’occasion de la fête nationale de son pays : Le Président Bouteflika félicite son homologue français

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue français, Emmanuel Macron, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il a relevé que les relations bilatérales «ouvrent la voie à l'approfondissement d'une coopération appelée à prendre valeur d'exemplarité dans la région». «Au moment où le peuple français ami célèbre sa fête nationale du 14 juillet, j'ai grand plaisir à vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes meilleures vœux de santé et de succès pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple français», écrit le Président Bouteflika, dans son message. «Je tiens, en cette heureuse occasion, à vous dire ma satisfaction pour le développement continu de nos relations d'ensemble et à vous réitérer mon engagement de poursuivre, avec vous, l'œuvre commune entamée depuis de longues années pour la réalisation d'un partenariat bilatéral d'exception à la mesure des attentes et des ambitions de nos deux pays amis», a-t-il souligné. «Je me félicite tout particulièrement de votre récente visite d'amitié et de travail en Algérie et de l'élan nouveau et promoteur qui a été imprimé à nos relations, pavant ainsi la voie de l'approfondissement d'une coopération appelée à prendre valeur d'exemplarité dans la région et dans les relations euro-méditerranéennes», ajoute le Président de la République. «Dans ce contexte, je suis convaincu que les importantes échéances prochaines entre nos deux pays, tout particulièrement la réunion du Comité intergouvernemental de haut niveau, constitueront une étape qualitative nouvelle sur la voie de la concrétisation de notre partenariat stratégique auquel nos deux pays s'attellent résolument», conclut le Chef de l'État.