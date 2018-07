RND : Intégrer la femme dans la vie politique

La membre du bureau national, coordinatrice de la femme au Rassemblement national démocratique (RND), Nouara Saâdia Djaâfar, a appelé, hier à Constantine, à «l’établissement d’un système de formation continue ciblant les femmes, pour optimiser leur rôle dans la société». Mme Djaâfar, qui s’exprimait sur «Les mécanismes d’intégration de la femme dans la vie politique du pays», a souligné que la promotion sociale et politique de la femme nécessite «la mise en place d’un plan de formation continue répondant aux besoins en matière de gestion locale, notamment». Devant une assistance composée de plus de 300 femmes militantes et sympathisantes RND des wilayas de Constantine, Mila, Jijel et Skikda, elle a mis en exergue l’importance de la formation des femmes dans le domaine de «la communication» entre autres, «pour perfectionner leurs contributions et promouvoir leurs compétences». Rappelant l’engagement de l’État en matière de promotion des droits politiques de la femme, la coordinatrice a fait part de «l’importance du travail de terrain (les actions de proximité) dans l’amélioration du niveau de la femme au triple plan politique, professionnel et social». «L’organisation de ce genre de rencontre traduit la volonté du RND à promouvoir le rôle de la femme et reflète aussi la place de choix occupée par la femme au sein de cette formation politique», a souligné Mme Djaâfar, appelant à l’élargissement des bases de militantisme du parti, en étroite collaboration avec la catégorie féminine. Mettant en avant les étapes de militantisme de la femme algérienne dans le cadre du mouvement national, elle a relevé que l’objectif des rencontres au profit des femmes initiées par le RND était «d’intensifier les efforts, pour permettre aux femmes de participer à la prise de décision», et ce, a-t-elle ajouté, à travers la «consolidation de leurs capacités au sein des Assemblées locales élues».