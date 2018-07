FLN : Le président Bouteflika appelé à poursuivre sa mission

Depuis la wilaya d’Aïn Defla, où il a présidé hier une rencontre régionale, le secrétaire général du FLN a réitéré la volonté de son parti de voir le Président de la République poursuivre sa «mission», mais précise cependant que le dernier mot revient au concerné, même si la «majorité» du peuple algérien souhaite, selon lui, que Bouteflika continue son action et son œuvre.

«C’est le Président qui doit faire part de ses intentions. Il est le président de tous les Algériens. Au FLN, la position est connue depuis longtemps et nous n’avons jamais changé d’un iota. Bien sûr que nous espérons qu’il continuera son œuvre. En tout cas, nous sommes avec lui jusqu’au bout, je vous rappelle que nous l’avons saisi par courrier, il y a plusieurs semaines de cela. Ce sont quelque 700.000 adhérents issus des 120 mouhafadhas des 48 wilayas du pays qui ont signé une motion de soutien. C’est le sentiment de la base militante mais aussi de la direction du parti de voir le Président poursuivre sa mission à la tête de l’État. Maintenant, nous attendons sa réponse et quand elle viendra, je vous la communiquerai», a expliqué à ce sujet Djamel Ould Abbès qui soutient que le Chef d’Etat a changé beaucoup de choses depuis sa première élection, en 1999. Il assure en revanche que la porte des candidatures est ouverte à tous ceux qui le désirent pour peu, a-t-il ajouté, que les lois de la République soient respectées.

«Mais pour nous, les choses sont claires. Bouteflika est notre seul et unique candidat», a-t-il insisté.

Pour le SG du Front de libération nationale, être candidat à la présidentielle et poursuivre sa mission et son action à la tête de l’Etat sont deux choses «différentes». «Il faut faire la part des choses, a-t-il estimé. Personnellement, j’ai mis beaucoup de temps pour trouver la bonne formule, une semaine pour être précis. Aujourd’hui, le discours du FLN par rapport à la candidature de Bouteflika est de poursuivre la mission, pas briguer un 5e mandat». Il ne manquera pas par ailleurs de rappeler que le FLN est la première formation à avoir demandé au Président de briguer un autre mandat à la tête du pays et révèlera que 25 autres partis, dont le RND, TAJ et l’ANR et des organisations de la société civile telles l’UGTA et l’ONEM, celles des étudiants «lui emboîtent le pas». Il considère en outre que l’époque des alliances est désormais «révolue». «Toutefois, ceci ne veut pas dire que nous ambitionnons de monopoliser la chose. Je réitère ce que j’ai toujours avancé. Bouteflika est le Président de tous les Algériens, pas uniquement du FLN. Le consensus demeure primordial et nous aspirons à faire un travail collectif où tout le monde aura un rôle à jouer», a rappelé Ould Abbès. Evoquant le bilan du Chef de l’Etat, le SG du FLN soutient que les réalisations «parlent d’elles-mêmes» et rappelle la situation «peu enviable» dans laquelle se trouvait l’Algérie en 1999.



« Les réalisations de Bouteflika parlent d’elles-mêmes »



« Progressivement, il a su mettre en place les jalons du développement et du progrès. Sécurité et stabilité, emploi, habitat, règlement de la dette extérieure… Autant d’acquis qui ont été l’œuvre du Président. Citez-moi un pays qui distribue en une seule journée 55.000 logements ? Franchement, avec tout ça, le Président a-t-il besoin d’une campagne électorale ?», s’est-il interrogé. Invité à s’exprimer sur le dernier changement de la composante du bureau politique du parti, le Secrétaire général du FLN assure que la compétence et le militantisme sont les principaux critères pris en considération dans ce mouvement et estime que les nouvelles têtes, certes peu connues, a-t-il concédé, sont «capables» et «aptes» à assumer cette responsabilité, réfutant au passage les «allégations» selon lesquelles, il fait preuve de «dictature» et de prendre des décisions sans consulter personne. Sur un autre registre, et répondant aux rumeurs, de plus en plus persistantes, sur un éventuel remaniement ministériel, Ould Abbès tient à rappeler que s’il y a remaniement, ceci «demeure» des «prérogatives» du Président, conformément à la Constitution. «Maintenant, s’il juge nécessaire de prendre une telle décision, c’est qu’elle doit être prise. Bouteflika sait ce qu’il fait, il nous a toujours habitués à prendre des décisions judicieuses», a-t-il indiqué. Au sujet de l’affaire de la cocaïne, Ould Abbès explique qu’à travers sa longue expérience politique en tant que militant, parlementaire, ministre, il a «appris à ne pas commenter les décisions de justice».

«Quand une affaire est en justice, il est interdit à quiconque d’en parler et la seule personne habilitée à le faire est le procureur de la République», se référant à l’exemple de la France où c’est le procureur de la République qui s’exprime sur les affaires terroristes et criminelles.



Ould-Abbès plaide pour une « plus grande » ouverture du parti sur les jeunes



Djamel Ould Abbès a mis également l’accent sur la nécessité pour le parti d’ouvrir davantage les portes aux jeunes pour un meilleur ancrage sur la scène politique et, partant, une plus grande influence sur la société. “Il est absolument nécessaire d’ouvrir les portes aux jeunes et aux citoyens de façon générale afin de permettre un meilleur ancrage du parti et, par ricochet, faire perdurer ses idéaux”.

Soutenant que son souhait est de voir le nombre des militants au sein du parti passer de 700.000 à l’heure actuelle à 1 million d’ici la fin de l’année, il a assuré que tout sera fait pour faire en sorte que le parti constitue le point de mire des citoyens, notamment les jeunes.

Pour lui, la politique de rajeunissement lancé depuis quelque temps ne s’arrêtera pas en si bon chemin, affirmant que cette stratégie est à même de donner du sang nouveau au parti et lui permettre de relever les innombrables défis qui l’attendent. “Regardez la composante du BP, 90% des personnes y siégeant sont de nouveaux militants dont une grande majorité d’universitaires”, s’est-il réjoui, appelant à la nécessité de tirer profit des potentialités dont nombre restent inexploités. M. Ould Abbès a, par ailleurs, mis en avant les efforts déployés par tous les responsables qui se sont succédé à la tête du parti, observant qu’au sein du FLN, “nous n’avons pas tendance à regarder dans le rétroviseur dans le souci de décrier les gens’’.

Parlant des prochaines élections du Sénat, il a indiqué que le FLN y accorde un intérêt particulier, faisant remarquer que “l’ère du népotisme ou des désignations arbitraires y afférents est révolu”.

S. A. M.