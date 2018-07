Rabah Saâdane, Ancien sélectionneur national et actuel DTN : « une des éditions les plus réussies »

El Moudjahid : La coupe du monde s’achève en donnant lieu à une finale inédite entre la France, déjà champion du monde, et la Croatie, invité surprise. Quelles impressions, cette édition, vous laissent-elles en tant que technicien ?

Rabah Saâdane : C’est l’une des éditions les plus réussies sur le plan organisationnel. Les échos parvenus montrent que les Russes ont mis les moyens pour organiser ce rendez-vous planétaire comme il se doit. Même la population locale a eu un comportement digne et positif en adhérant complètement au projet. Je pense que la Russie a voulu soigner son image de marque à travers cette coupe du monde. C’est désormais chose faite.



Quelles sont les nouvelles tendances de jeu que vous avez relevées, lors de cette coupe du monde ?

Ce sont surtout les sélections se distinguant par une bonne base défensive et celles qui ont à chaque rencontre gagné la bataille du milieu qui ont émergé. Au niveau du milieu du terrain, il était important de s’imposer pour réduire les espaces, notamment. Le milieu du terrain était la clé dans nombreuses rencontres. À l’image de la France, de la Croatie ou encore de la Belgique, il est important de disposer de milieux de terrain solides, dotés de capacités physiques hors normes, mais aussi très techniques et rapides dans la transmission de la balle et la reconversion. Aussi, nous avons pu nous rendre compte que les attaquants de pointe étaient les premiers défenseurs dans les différents schémas et systèmes de jeux proposés.



Le président de la FIFA à déclaré que cette édition était la meilleure de tous les temps. Pourtant, beaucoup s’accordent à dire que c’est une coupe du monde loin d’être spectaculaire. Êtes-vous d’accord avec les propos d’Infantino ?

Certes, lorsqu’on voit une équipe comme l’Espagne sortir très tôt du tournoi, on comprend parfaitement que se sont les sélections qui ont le moins gardé la balle qui ont réussi. À l’image de la France, c’est surtout les sélections défensivement solides et efficaces qui se sont distinguées. Le football a beaucoup évolué. À ce titre, je peux même vous dire que les équipe arabes et africaines n’ont pas été ridicules dans ce tournoi, contrairement à ce qu’on peut penser. Elles ont proposé une prestation de niveau mondial. Elles ont surtout péché par naïveté face à des sélections plus aguerries. Un autre détail important dans cette édition, l’introduction de la vidéo. La technologie a psychologiquement eu son impact sur l’évolution individuelle et collective des joueurs. Elle a fait progresser le jeu. À titre d’exemple, les accrochages dans les surfaces de réparation, lors des balles arrêtées. Il y a plus de retenue dans le comportement des défenseurs. Ce qui donne plus de liberté aux attaquants.



Ce sont surtout les équipes se distinguant par leur solidité défensive et leur rapidité dans les contres qui ont brillé, à l’image de la France…

En effet, les équipes défensivement solides et rapides dans la reconversion et le jeu de contre ont réalisé de bons résultats à chaque fois. Il y a par ailleurs un autre aspect du jeu qui a été déterminant, à savoir les balles arrêtées. Celles-ci ont été exploitées de manière assez efficace. Et ce sont les défenseurs qui se sont le plus illustrés dans ces phases de jeu. Le but d’Umtiti face à la Belgique en est l’illustration parfaite. Juste un rappel, c’était la force de notre équipe nationale en 2010. Alors qu’à l’époque, on a été critiqué pour cette stratégie de jeu, aujourd’hui elle fait les beaux jours des plus grandes nations du football.



Quel pronostic faites-vous de la finale France - Croatie ?

La Croatie a disputé trois fois les prolongations, dans cette phase finale. Cela équivaut à un match supplémentaire. La fraîcheur physique peut s’avérer déterminante dans cette finale. Aussi, nous avons constaté que lors de la rencontre face à l’Angleterre, beaucoup de joueurs ont eu des blessures. Cela va être difficile de récupérer individuellement et collectivement pour les Croates. Je dirai donc que la France dispose de 70% de chance de remporter cette finale. Toutefois, je n’enterre pas non plus la Croatie. C’est une finale où tout peut arriver. L’aspect psychologique et la volonté des joueurs croates peuvent aussi faire la différence. Rédha M.