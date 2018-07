Grand angle : Une question d’ego ?

Deux dirigeant appartenant au cercle très très restreint de puissances mondiales, deux modes de pensées diamétralement opposés, deux caractères bien trempés, mais les deux caressent le même rêve : s’imposer en tant que leader incontesté sur la scène mondiale. Entre Vladimir Poutine et Donald Trump c’est surtout une admiration sans faille que voue l’un envers l’autre. Et paradoxalement tout en cherchant à assoir une certaine hégémonie, les deux veulent surtout rétablir un équilibre certain dans leurs relations et réaliser un niveau plus ou moins acceptable de confiance. Si tant de désaccords les séparent, des dossiers épineux comme la saisie de biens immobiliers diplomatiques russes aux Etats-Unis. Cette saisie, ainsi que l'expulsion de dizaines de diplomates russes, avaient été ordonnées fin 2016 par l'administration de l'ex-président Obama sur fond de prétendues ingérences russes dans la présidentielle américaine, la Syrie, le nucléaire iranien, la Crimée et la crise en Ukraine, la rencontre d’Helsinki reste teintée d’optimisme. «Il y a l’Otan, le Royaume-Uni (...) et il y a Poutine», a déclaré il y’a quelques jours le Président américain en énumérant son programme, avant d’ajouter, «franchement, Poutine pourrait être le plus facile de tous. Qui l’aurait pensé». Déjà lors de sa campagne électorale, le locataire de la Maison Blanche n’a pas caché sa sympathie pour l’homme fort de Moscou. Et pour certains observateurs et même des proches du président américain c’est là ou réside le danger. La rencontre confirmée du 16 juillet, constitue à ce titre l’un des sommets les plus mystérieux. Si l’on cherche à éviter les sujets qui fâchent, ces discussions ne paraissent avoir à première vue aucun sens. Un accord sur le «front ukrainien» qui ne s’aligne pas sur les conditions posées par M. Poutine – et si un tel accord était conclu, il serait immédiatement dénoncé par le Congrès américain – et d’éventuelles concessions secondaires accordées soit par les Américains, soit par les Russes, en Syrie, ne paraissent pas de nature à nécessiter un sommet en tête à tête. Ce sommet selon des analystes n’a été organisé que pour satisfaire les ambitions et l’ego des deux présidents. Pour M. Trump, deux points sont essentiels. Il tient, d’une part, à comprendre ce que M. Poutine a dans la tête, et à établir une relation avec un dirigeant que, de toute évidence, il respecte. Alors qu’il s’engage, étape par étape, dans une confrontation avec le monde entier (Chine, Union européenne, Alena), le Président américain entend se ranger du côté d’un «homme fort» dont l’imprévisibilité est comparable à la sienne. Aussi étrange qu’elle puisse paraître, l’alliance Trump-Poutine pourrait s’édifier sur une vision commune du monde, et se consolider à la faveur de la montée générale des politiques populistes et nationalistes.

M. T.