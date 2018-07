Migrations : VERS UN PACTE MONDIAL ?

Les pays membres de l'ONU ont finalisé vendredi le texte d'un Pacte mondial pour des migrations sécurisées et ordonnées, marquant la première fois qu'ils se réunissent pour négocier un accord couvrant toutes les dimensions des migrations au niveau international.

Lors d'une conférence de presse, le porte-parole de l'ONU, citant le vice-secrétaire général de l'ONU, Amina Mohammed, a déclaré que «ce pacte démontre le potentiel du multilatéralisme : notre capacité à nous réunir sur des questions exigeant une collaboration mondiale, quelque compliquée et litigieuse qu'elle soit». Le porte-parole a également indiqué que la représentante spéciale du secrétaire général pour les migrations internationales, Louise Arbour, avait souligné que «la mobilité humaine sera de notre côté, comme elle l'a toujours». «Nous ne pouvons autoriser ses aspects d'exploitation chaotiques et dangereux à s'imposer comme normaux. La mise en œuvre de ce pacte apportera sécurité, ordre et progrès économique au bénéfice de chacun», a dit Mme Arbour. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que les migrants étaient un moteur de croissance remarquable car ils représentent un total de 250 millions de personne, soit 3% de la population mondiale, mais une contribution au produit intérieur brut mondial de 10%. Jeudi, le secrétaire général a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il considérait les migrations comme «un phénomène mondial positif», ajoutant qu'il était également inévitable et devrait être organisé. Les pays membres de l'ONU ont participé ces derniers jours au sixième et dernier round de négociations sur ce pacte. Le texte finalisé est prévu pour être adopté lors d'une conférence intergouvernementale au Maroc les 10 et 11 décembre. Ce pacte est le premier accord intergouvernemental à couvrir un large éventail d'aspects des migrations internationales de manière complète et holistique, comprenant les facteurs qui poussent les populations à se déplacer, les voies légales de migration, la lutte contre le trafic et la contrebande, la mobilisation des bénéfices économiques de la migration et le retour des migrants.



L’Europe « porte la responsabilité » de l’augmentation des morts en Méditerranée



Plusieurs ONG ont estimé jeudi que l'Europe «porte la responsabilité» de l'augmentation du nombre de migrants morts en Méditerranée ces derniers mois, «y compris des bébés et des enfants», qui dénoncent les «blocages» des navires de sauvetage des ONG par les Etats européens. Médecins sans frontières (MSF) et SOS Méditerranée, ont indiqué dans un communiqué commun que plus de 600 personnes tentant de traverser la Méditerranée se sont noyées au cours des quatre dernières semaines, y compris des bébés et des petits enfants. Au total, selon ces deux organisations non-gouvernementales, les quelque 600 morts représentent la moitié du nombre total de morts depuis le début de l'année en Méditerranée. Ces tragédies se sont produites car il n'y avait plus de bateaux de sauvetage d'organisations non gouvernementales actives en Méditerranée, affirment ces ONGs, pour qui «l'Europe porte la responsabilité de ces morts». En Italie, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini a décidé il y a un mois d'interdire l'accès aux ports italiens aux organisations humanitaires qui portent secours aux migrants en Méditerranée. En juin, le sort du navire Aquarius de MSF et SOS Méditerranée, avec 630 migrants à bord, avait déchiré les Européens: refusé par l'Italie et Malte, il avait finalement accosté le 17 juin à Valence (Espagne). «Les décisions politiques européennes prises ces dernières semaines ont eu des conséquences mortelles. Le choix de laisser les hommes, les femmes et les enfants se noyer dans la mer Méditerranée est délibéré. C'est scandaleux et inacceptable», déplore Karline Kleijer, responsable des urgences à MSF, dans ce communiqué. Les deux ONG étrillent également la stratégie de l'Union européenne qui, lors du sommet européen des 28 et 29 juin, avait appelé à explorer une «nouvelle approche» avec la création de «plateformes de débarquements» de migrants en dehors de l'UE. Les 28 ont appelé les ONG à «ne pas entraver les opérations des garde-côtes libyens». «Les gouvernements européens sont pleinement conscients des niveaux alarmants de violence et d'exploitation subis par les réfugiés, les demandeurs d'asile et les migrants en Libye, mais sont déterminés à empêcher les personnes d'atteindre l'Europe à tout prix», accusent les ONG. «Les personnes secourues dans les eaux internationales de la Méditerranée ne doivent pas être renvoyées en Libye mais doivent être conduites dans un port sûr conformément au droit international et maritime», martèlent-elles. Sous la houlette d'une présidence autrichienne de l'UE qui défend des options radicales, les ministres de l'Intérieur des 28 sont réunis jeudi à Innsbruck (Autriche) pour plancher sur les moyens d'empêcher les arrivées de migrants sur les côtes européennes.



L’UE envisage de déployer 10.000 gardes-frontières



L'Union européenne (UE) envisage de sécuriser ses frontières extérieures en constituant un corps permanent de 10.000 gardes-frontières et une force de police des frontières européennes d'ici à l'horizon 2020, a déclaré jeudi aux journalistes le commissaire de l'UE aux migrations à l'issue d'une réunion des ministres de l'Intérieur de l'UE. Le commissaire Dimitris Avramopoulos a tenu ces propos lors d'une conférence de presse à Innsbruck dans l'ouest de l'Autriche, ajoutant que cette proposition a pour objectif de mieux protéger les frontières extérieures de l'UE. «Nous proposerons prochainement de renforcer les capacités et le mandat de la police des frontières et des gardes-côtes européens pour protéger nos frontières extérieures», a déclaré M. Avramopoulos. Les ministres de l'Intérieur de l'UE se sont réunis jeudi à Innsbruck pour discuter de la crise des migrants, un sujet qui est devenu un problème majeur de l'UE depuis son apparition en 2015. Des centaines de milliers de migrants et de réfugiés font route en masse vers le Vieux Continent pour échapper aux conflits et aux difficultés économiques dans leur pays natal. Le ministre autrichien de l'Intérieur, Herbert Kickl, a fait savoir qu'il montrerait prochainement sa position dure sur la question des migrants. Toutefois, le commissaire Avramopoulos a souligné que la crise des migrants actuelle n'était pas comme celle de 2015, car le nombre de demandeurs d'asile traversant les frontières est désormais très inférieur à celui de l'année précédente. L'Autriche a également mis en place récemment un contrôle à ses frontières avec l'Allemagne et l'Italie.