« Layali Miliana Andaloussia » : LE PUBLIC ENCHANTE

Animée par l’association Béchtarzia et l’association El-Othmanya, venues respectivement de Koléa et de Ténès, la deuxième soirée de «Layali Miliana Andaloussia» a été très festive et rythmée, au bonheur des mélomanes de la musique andalouse venus nombreux.

De notre envoyée spéciale :

Sihem Oubraham

La musique andalouse et les musiques anciennes prennent leurs quartiers en plein air de la grande cour du lycée Mohamed-Abdou pour la nouvelle édition de «Layali Miliana Andaloussia». Ce rendez-vous musical d’envergure régional pour les amoureux de la musique andalouse et des musiques anciennes, accueille jusqu’au 16 du mois en cours des artistes et des troupes issues de différentes associations andalouses à travers le territoire national. Pour cette deuxième soirée, deux associations ont tenu le rythme.

Il s’agit de l’Association de musique andalouse El-Bachtarzia de Koléa et l’association El Othmania de Ténès qui ont enchanté le public fort par sa présence familiale. Fondé en 1992, en hommage au grand maître de la musique arabo-andalouse et homme de théatre, Mahiéddine Bachtarzi. Formée d’une vingtaine de musiciens dont quatre filles, El-Bachtarzia qui ont succédé à la troupe de Zorna, ont ouvert cette seconde soirée sous la dérigeance du président M. Yazid Hammoudi. Un programme hawzi en mode gh’rib suivi par le titre «Rachiq el qad» dans un n’qlab gh’rib, spécialement choisi pour cette soirée. Séduit par la beauté du patrimoine andalou et ses contenus romantiques, le public a longtemps applaudi les voix limpides et étoffées des solistes Nasreddine Harchi et sa fille Nadjoua Harchi qui ont interprété «Saâdi rit el barah» suivi d’un «Fat ch’aâl qamra» en mode gh’rib. Pour finir en beauté, la troupe a interprété le titre «Ya qamat wasl el yas» dans un barouali khlas suivi d’un khlas «Nedjm doudja âassas. De sont côté, l’association El Othmania de Ténès, crée en 2005 par le maestro Mohamed Allal, a enchanté les mélomanes de la musique andalouse de la région avec une Touchia, suivie d’un Tayhi, Dardj, Noubat l’hsine l’une des plus difficiles à interpréter, «Ya morsili».

Cette jeune association forme des élèves de Ténès, les mélomanes de la musique andalouse de la région, avec l’aide d’autres associations. Le récital a été riche en sonorités et s'est déroulé dans une ambiance conviviale, au cours duquel les différentes troupes musicales ont occupé la scène pendant des heures au grand bonheur d’un public nombreux et recueilli.

S. O.