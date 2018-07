La protection civile sur tous les fronts à Sétif : 706 interventions en une semaine

A Sétif, la première semaine du mois de juillet maquée par une chaleur suffocante et un mercure qui frôlait souvent la barre de 40 degrés, les services de la protection civile n’ont pas été sans faire état d’une intense activité, atteignant les 706 interventions sur tous les fronts des secours, des incendies, des accidents de la route qui continuent hélas à tuer et à faire de nombreux blessés ainsi que les volets ayant trait aux noyades et l’assistance aux personnes malades.

Le dernier communiqué émanant de la cellule de communication de la direction de wilaya qui compte en plus des deux unités principales, 15 unités secondaires, indépendamment d’un poste de secours pour l’autoroute et une colonne mobile qui est venue renforcer ce dispositif dans une wilaya connue pour sa vocation essentiellement agricole et un relief en grande partie montagneux, notamment au niveau des 17 communes de la zone nord.

Une période d’autant plus importante qu’elle coïncidait avec le lancement d’une campagne moisson-battage prometteuse qui continue à faire l’objet d’une vigilance particulière des services de la protection civile mais aussi ceux des forêts qui ne ménagent aucun effort pour intervenir à la moindre étincelle qui échapperait d’un moteur de moissonneuse-batteuse mal entretenue et avec l’aide de producteurs constamment sur le terrain à venir, dès le début, à bout d’un incendie pouvant atteindre des proportions autrement plus importantes.

Il n’en demeure pas moins que les équipes de la protection civile ont dû intervenir face à 19 feux qui ont dévasté durant cette première semaine de juillet, 67 hectares de récoltes et de forêts ainsi que 1.050 bottes de foin et 27 hectares de chaume qui ne représentent certes pas de grandes étendues, quand on sait que la superficie traitée cette année au titre de la campagne labours semailles dépasse les 197.000 hectares, mais appelle toujours à redoubler de vigilance pour assurer la meilleure récolte qui soit, avec des prévisions fixées par la direction de wilaya des services agricoles à 3.400.000 quintaux.

Une activité marquée également par l’extinction d’un incendie qui s’est déclaré au niveau d’un dépôt de cosmétiques à Ain Smara, un autre d’un camion de gros tonnage, 4 feux au niveau de domiciles, 81 interventions sur des départs de feux causés par des herbes sèches et autres déchets aux abords de fermes, forêts et en milieu urbain. Pas moins de 52 accidents de la route faisant 4 morts et 62 blessés ont nécessité également des interventions urgentes tout comme les 259 opérations de secours et d’assistance aux malades et 49 autres à des blessés.

F. Zoghbi