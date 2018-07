Agressions, insultes, injures… : 2 à 6 mois de prison ferme pour les « parkingueurs » sauvages

Les ‘‘parkingueurs’’ autoproclamés, avides de gain facile et rapide, imposent sous la menace leur diktat et leurs tarifs, au grand dam des automobilistes et au préjudice de la loi. Et en dépit des efforts colossaux déployés à différents niveaux pour éradiquer le phénomène, les parkings sauvages continuent de proliférer souvent gérés par des repris de justice n’hésitant pas à agresser physiquement les automobilistes au cas où ils refuseraient de s’aligner à leur diktat. En effet, même s’il existe des parkings sauvages bien organisés et sécurisés, il existe également des aires de stationnement à haut risque où on a assisté à mort d’homme. Une énième tentative vient d’être prise par les pouvoirs publics pour essayer encore une fois d’éradiquer ce phénomène et mettre fin aux pratiques des gardiens de parking illégaux, des mesures coercitives qui stipulent que les contrevenants risquent d'écoper de deux à six mois de prison ferme. A priori, la mesure est dissuasive, mais on sait que les candidats à la manœuvre résisteront comme à chaque fois dès que les autorités ont la tête tournée. C’est pour cela que cette action doit être accompagnée par l’application stricte et rigoureuse de la réglementation en vigueur, car c’est la non-application de la loi 06/21, note du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, stipulant la régularisation des aires de stationnement, qui a donné la liberté d’agir aux jeunes de défier toute autorité.



Un vide juridique à l’origine de tous ces dépassements



Il faut aussi relever cette faille, ce vide juridique autour de la nature de l’infraction commise par ces jeunes ‘‘parkingueurs’’ et sur la peine qu’ils encourent.

Normalement, l’infraction commise est double, exercice d’activité commerciale illicite et extorsion de fonds, on se serait donc trouvé en face d’un délit. Actuellement, vide juridique oblige, on est simplement en face d’une infraction, exercice d’activité commerciale illicite, ce qui signifie que les personnes arrêtées se verront uniquement reprocher le grief d’absence de registre du commerce.

Les autorités compétentes se doivent d’admettre que ces cas de figure doivent être gérés par une législation particulière. Il ne sert à rien que les services de sécurité arrêtent ces jeunes ‘‘parkingueurs’’, qu’ils les transmettent en justice et qu’ils soient par la relâchés sans être jugés...

«On est arrivé à un point où il ne sert plus à rien de sensibiliser, il faut réprimer, sévir, il faut prononcer des peines sévères, des condamnations strictes et de fortes pénalités qui empêcheraient ces jeunes de récidiver. 1.574 jeunes gardiens illégaux ont été transférés à la justice par les services de sécurité, mais seuls ceux qui ont commis des agressions contre les automobilistes qui refusaient de payer ont été jugés et condamnés, les autres reviennent à leur activité, rassurés et pas inquiets ni inquiétés du tout», nous dira M. Benchaoulia, responsable a la wilaya d’Alger

Plus de 1.200 parkings sauvages pour la seule wilaya d’Alger



Il faut dire aussi que le peu de parkings publics disponibles se trouvent souvent loin des institutions et des administrations sollicitées par les citoyens, donc ces parkings ne font jamais le plein, à l’exemple de celui du port d’Alger récemment rénové, mais qui ne connaît qu’une petite affluence. Donc, en l’absence d’aires de stationnement, les automobilistes sont, souvent, obligés de se rabattre sur n’importe quel coin qu’ils jugent adapté à leurs besoins du moment, et ce sont les fameux parkings sauvages qui leur servent d’abri. On enregistre pour la seule wilaya d’Alger plus de 1.200 parkings sauvages. Des espaces devenus le théâtre de vols et d’agressions sur les automobilistes qui osent protester contre les prix exigés par les gardiens. Pis encore, des automobilistes sont menacés du vol de leur voiture s’ils refusent de payer la somme demandée.

Farida Larbi