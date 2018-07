Baignade : Le rêve des handicapés se réalise

Les personnes aux besoins spécifiques pourront, désormais, profiter de la saison estivale et des bienfaits de la grande bleue. Méditerranée Handiplage accompagne cette frange de la société, afin qu’elle puisse profiter des bienfaits et des plaisirs de la mer, ainsi que de l'air frais durant les vacances d’été.



Passer une journée au bord de la mer, se dorer au soleil, pour cette population, jusque-là considéré comme étant un simple vœu pieux ou carrément un exploit, devient une réalité, au grand bonheur de milliers de personnes, privées de la plage parce qu’ils ne sont pas comme les autres. Une lueur d’espoir jaillit, cette année, pour cette frange de la société qui voit, leur souhait de se rafraîchir, au bord de la mer, prend forme, depuis La Madrague. En effet, pour la première fois, et sous le slogan «Plage pour tous», un espace a été aménagé, au niveau de cette côte, pour les personnes aux besoins spécifiques.

Il s’agit d’une bonne initiative qui vient à point nommé rendre un sacré service aux handicapés et leurs familles, notamment en cette saison estivale où les besoins de détente se font de plus en plus ressentir. Aujourd’hui, l’ouverture de ce couloir ne peut être perçue que comme une bouffée d’oxygène pour cette catégorie, notamment celle souffrant de handicap moteur et qui attendait certainement avec impatience ce geste de la part des autorités. Il faut dire qu’à la faveur de cette action, il est permis à ces derniers, au niveau de cette plage de Aïn Bénian, de se recharger les batteries et dompter les longues journées de l’été. Des fauteuils roulants ordinaires et flottants pour permettre l’accès à la plage sont mis à la disposition de ces estivants qui bénéficient par la même occasion d’une balade en mer et un repas à bord d’un bateau-restaurant, baptisée Le Dauphin. Ce qui était un leurre est devenu une réalité palpable.

La généralisation de cette initiative s’avère indispensable d’autant plus que le nombre des personnes handicapées est appelé à évoluer, sachant que les victimes des accidents de la circulation se chiffre par milliers, et des centaines se retrouvent sur des fauteuils roulants. Il y a lieu de rappeler, qu’en 2016, une opération pilote a été lancée, au niveau de Aïn Bénian toujours équipée de mobi-chairs, spécial nage, L'Agence urbaine chargée de la protection et de la promotion du littoral de la wilaya d'Alger. Sur 67 plages autorisées à la baignade à Alger, le choix a été porté sur cette plage, en raison de sa superficie de 15.000 m2 et de la facilité d'accès.

Samia D.