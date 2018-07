Assurances : Rendez-vous international à Alger en novembre

L’Union des sociétés algériennes de l’assurance et de la réassurance et la Compagnie centrale de réassurance, tiendront, les 5 et 6 novembre 2018 à Alger, le «Rendez-vous d’Alger de l’Assurance». Une première. Désormais, explique M. Brahim Djamel Kassali, l’événement se tiendra tous les deux ans dans différentes villes algériennes. Pour le rendez-vous d’Alger, intitulé éAlgerian Insurance Multakaé, le premier responsable de l’UAR, joint au téléphone, annonce la participation de 600 assureurs et réassureurs venant de plusieurs pays, pour débattre de «l’assurance face au progrès technologique». L’objectif, explique-t-il, consiste à «renforcer le rôle du marché algérien des assurances et consolider sa place sur le plan international». Un défi qu’il qualifie de «réalisable», tout en précisant que le marché national dans le domaine des assurances est «dynamique, moderne, développé et qui apporte des innovations». A coup d’arguments solides, M. Kassali indique que nombre de compagnies nationales ont «pris le virage numérique». Aujourd’hui, ils sont plus de TPE au niveau de ces agences. «L’assurance se paie à la carte», explique le premier responsable de l’UAR. Des nouveautés sont en vue. Certaines sont imminentes. Exemple : pour l’assurance CATNAT, annonce-t-il, la vente à distance interviendra avant fin 2018. D’autres le seront à moyen terme. Et concerneront les produits destinés au grand public, notamment pour les risques simples.



Assises de l’UGAA en 2020 en Algérie



Compte tenu de son dynamisme dans le domaine, l’Algérie vient d’être retenue par les pays membres de l’Union générale des assureurs arabes, pour abriter et organiser les prochaines assises de l’Union qui se dérouleront en 2020. Ce n’est pas tout. De nouveaux «packs assurantiels» destinés aux ménages et aux PME/PMI avec des couvertures complètes, ont également été mis sur le marché. Il en est de même, ajoute M. Kassali, pour ce qui concerne l’assurance non conventionnelle avec en particulier l’assurance Takaful qui offre de nouvelles opportunités pour le marché. En termes d’acquis, M. Kassali indique qu’outre les règlements de sinistres qui ont permis de préserver les revenus des citoyens victimes d’un sinistre, et de reconstituer le patrimoine des entreprises également touchées par un sinistre, «les sociétés d’assurance contribuent au financement de l’économie par le biais de placements, prises de participation et d’investissements immobilier qu’elles effectuent». Chiffres à l’appui, il indique que ces compagnies «ont totalisé en 2016 un montant de 265 milliards de DA. Les placements en valeurs d’Etat représentent environ 52% du total des placements, les dépôts à terme dans les banques 18%, les actifs immobiliers 16% et les valeurs mobilières 9%». Au cours des dix dernières années, le chiffre d’affaires du marché est passé de 46 milliards de DA en 2006 à 133,3 milliards de DA en 2017, ce qui représente une croissance moyenne annuelle de 11%. «Un ralentissement est certes constaté en 2015 et 2016 en raison de l’impact de la baisse des prix du pétrole sur l’économie d’une manière générale et par conséquent sur le secteur des assurance», commentait M. Kassali. Il ajoutera : «Mais une certaine reprise s’est amorcée en 2017 avec un taux de progression de la production de 3%, contre 1,3 % en 2016 par rapport à 2015. A la fin du 1er trimestre 2018, la production a augmenté de 8,6 % comparativement à la même période de 2017. Ce qui est une bonne tendance et augure des perspectives de croissance plus élevées que celles des trois dernières années».

Fouad Irnatene