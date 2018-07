Réunion informelle de l’Opep fin septembre à Alger : Sous le signe de la concertation

Les 14 pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) tiendront une réunion informelle fin septembre, en marge d’un forum énergétique à Alger, a confirmé jeudi le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni. Cette 10e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord de réduction de la production pétrolière des pays de l’OPEP et non-OPEP (JMMC) coïncidera avec le second anniversaire de «l’accord historique d’Alger», tenu en 2016, lequel a permis de resserrer les rangs au sein de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), et surtout de relancer à la hausse les prix de l’or noir.

Ainsi, il n’est pas exclu de voir les cours du pétrole signer une hausse des prix et gagner du terrain, à l'approche de cette réunion du cartel et de ses partenaires. Le marché sera aussi concentré sur cette rencontre. Pour les représentants de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d'autres producteurs, il s’agira beaucoup plus d’une réunion de concertation que d’une rencontre technique, avec l’objectif initial d’analyser l'offre et la demande et faire des recommandations pour les prochains rendez-vous. Un autre sujet qui sera abordé sera celui du retour de la Libye. Programmée, dans une conjoncture difficile, au regard de l’instabilité du marché pétrolier, cette réunion constitue, sans doute, une opportunité de se concerter autour de l’objectif de stabilité du marché. Lors de la réunion du 22 juin 2018, L'Arabie saoudite et la Russie, deux des trois plus grands producteurs mondiaux avec les États-Unis, ont annoncé qu'ils augmenteraient leur production pour compenser les baisses de pétrole. Aussi, de nombreux analystes relèvent que le marché est indécis entre tensions commerciales (escalade des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis). En effet, l’aversion au risque des marchés a pesé sur le brut, alors que les Etats-Unis ont tiré une nouvelle salve dans la guerre commerciale avec la Chine en dressant une liste supplémentaire de produits chinois importés d’un montant de 200 milliards de dollars par an qu’ils menacent de taxer dès septembre. «Les 500.000 barils de brut américain que les Chinois importent chaque jour sont de plus en plus sous la menace de sanctions de Pékin», a prévenu Olivier Jakob, analyste chez Petromatrix. A cela viennent s’ajouter les risques de perturbation de l’offre, notamment en Iran, tandis que les exportations libyennes avaient repris. Il convient de rappeler que l’accord de réduction conclu par l’OPEP et soutenu par les pays non OPEP permet de soustraire 1,8 million de barils/jour, dont 600 000 barils/j pour les non-OPEP, est toujours maintenu bien que lors de la réunion du 22 juin 2018, il a été convenu de répartir les quantités non produites par certains pays, tels le Venezuela ou la Libye, entre les autres pays membres, dont l’Algérie, qui pourra augmenter sa production de 26 000 barils/jour en plus de son quota initial. Ainsi, l'organisation qui se réunissait dans son siège viennois a décidé de mettre fin à sa politique de limitation de la production entamée en novembre 2016 pour doper les cours. Le principe d'une hausse de la production de brut a été validé par l'Opep et ses alliés. Ces derniers temps, ensemble, les 24 pays participant à cette autolimitation dépassaient leur objectif de réduction de 52 %. Du jamais vu dans l'histoire du cartel. Ce zèle apparent s'explique en partie par l'effondrement de la production du Venezuela. Un million de barils par jour (MBj) pompés en plus représentent un peu plus de 1 % de l'offre mondiale. «Je pense que cela va contribuer de façon significative à répondre à la demande supplémentaire que nous prévoyons au second semestre», a indiqué le ministre saoudien. Dans son dernier rapport mensuel, l'AIE table sur une croissance moins robuste de la demande au deuxième semestre 2018. Cela dit, de nombreux analystes restent persuadés que les prix vont grimper à moyen terme. Dans son rapport mensuel paru mercredi, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) table sur une hausse de 1,45 million de barils par jour (mbj) de la consommation de brut en 2019, en baisse par rapport à une progression de 1,65 mbj cette année, à 98,85 mbj.

Farid Bouyahia