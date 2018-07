Traitement du cancer du sein : De nouvelles thérapies en perspective

L’Algérie disposera, d’ici la fin de l’année 2018, d’un large arsenal thérapeutique qui permet une meilleure prise en charge des pathologies liées au cancer. Et pour cause, deux nouvelles innovations thérapeutiques pour le traitement du cancer du sein viennent d’être enregistrées et autorisées par le ministère de la Santé. «Il s’agit des nouveaux médicaments Perjeta et Kadcyla qui vont renforcer davantage le traitement du cancer du sein HER2-positif, même dans ses stades les plus avancés», a déclaré M. Abdellah Boulkroune, responsable de la communication et du partenariat au niveau des laboratoire Roche, à l’occasion d’une rencontre scientifique baptisée «Together for Her», pour discuter des dernières avancées thérapeutiques et les recommandations internationales dans la prise en charge du cancer du sein de type HER2-positif. M. Boulkroune a affirmé que ce médicament va permettre une meilleure maîtrise de la maladie et redonner ainsi espoir aux patients atteints de ce type de cancer, en permettant de ralentir la progression de la maladie, et de prolonger significativement leur survie globale.

Adoptée en Europe depuis l’année 2012, le responsable de la communication a assuré que «cette thérapie n’a été autorisée en Algérie, qu’après avoir subi de nombreux tests ayant prouvé son efficacité». Le Dr Amine Sekhri, directeur général de Roche-Algérie, a déclaré, de son côté, que «chaque année, plus de 10.000 femmes sont atteintes d’un cancer du sein en Algérie. Grâce à ces nouveaux médicaments, les patients algériens disposent désormais des standards thérapeutiques internationaux en matière de traitement du cancer du sein, qui est le résultat de dizaines d’années de recherche chez Roche». Aussi, a-t-il dit, «nous sommes d’autant plus fiers, que l’Algérie a participé au développement clinique du «Pertuzumab», à travers la participation avec plusieurs centres hospitaliers algériens à l’essai clinique international PERUSE». Détaillant le processus d’action du médicament dans le corps humain, les spécialistes ont expliqué que celui-ci est en effet suspecté de jouer un rôle thérapeutique essentiel, lors de la survenue et de la croissance de divers types de cancer. En bloquant l’apparition des récepteurs, Perjeta empêche la transmission de signaux cellulaires, ce qui peut finalement conduire à une inhibition de la croissance des cellules cancéreuses ou à la mort de ces cellules. «La liaison de Perjeta au récepteur HER2 peut en outre être un signal envoyé au système immunitaire, pour qu’il détruise les cellules cancéreuses», ont-il souligné.

Les nouvelles thérapies présentées sont d’autant plus importantes, que le cancer constitue la deuxième cause de mortalité en Algérie après les maladies cardiovasculaires. Celui-ci représente un problème majeur de santé publique, ce qui a fait que ce dossier est directement pris en charge par le Président de la République lui-même. Un plan anticancéreux doté d’énormes moyens mis à sa disposition a été ainsi lancé sous l’égide de M. Abdelaziz Bouteflika. Aujourd’hui, l’Algérie compte plus de 480.000 personnes atteintes de cancer et 50.000 nouveaux cas sont détectés chaque année. Le cancer du sein à lui seul représente plus de 40% de l’ensemble des cancers de la femme. La prise en charge de cette maladie en Algérie est basée surtout sur la prévention et le dépistage précoce du cancer du sein, ainsi que la maîtrise des méthodes de traitement moderne à base de radiothérapie et chirurgie de pointe. Les statistiques régionales et mondiales ont placé l’Algérie, en 2017, dans le groupe des pays développés dans le domaine de prise en charge du cancer du sein, de même que pour les autres types de cancer. Cet évènement a réuni une centaine d’experts exerçant dans les centres anticancéreux du centre du pays, d’éminents oncologues, chirurgiens, anatomo-pathologistes et radiologues. Au passage, l’ensemble des intervenants ont exhorté les femmes âgées de 45 à 65 ans à faire des tests périodiques de mammographie, soulignant que ce cancer, à l’instar des autres cancers, est plus visible en âge avancé que chez les sujets jeunes. Ils ont également appelé à prendre soin des femmes atteintes de cette maladie sur le plan psychologique et social. Sarah A. Benali Cherif