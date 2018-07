Transport maritime des voyageurs : Assurer la liaison entre les villes côtières

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a mis en avant l’intérêt accordé par le gouvernement au transport maritime, à travers l’ouverture de plusieurs lignes reliant Oran à Aïn El-Turck, et Alger-Centre à Tamentfoust, ainsi qu’une nouvelle ligne devant relier Alger à Béjaïa qui sera mise en service bientôt. Le ministre a affirmé que son secteur se dirige progressivement pour assurer le transport maritime entre les villes côtières et les grands ports à l'avenir, faisant savoir, à ce propos, que la Société nationale de transport maritime des voyageurs est sur le point d’acquérir deux nouveaux navires.



Il convient de signaler, dans ce contexte, que la navette maritime d’Alger est un service de bateaux bus qui a été très bien accueilli par les estivants. La première ligne du genre a, faut-il le rappeler, relié le port d’Alger à la Pêcherie au port de pêche et de plaisance d’El-Djamila (La Madrague), dans la wilaya d’Alger, et a été mise en service en août 2014.

Deux années plus tard, soit durant l’été 2016, l’extension Alger-Cherchell a été inaugurée dans le même souci de développer davantage le sous-secteur du transport maritime, de promouvoir le tourisme interne et, bien entendu, de répondre à la demande des estivants.

Lors de cette même période de l’été 2016, des liaisons maritimes reliant Alger à Jijel avaient été lancées. La durée de la traversée comprenant des escales au niveau des ports d’Azzefoun et de Béjaïa était de 6 heures et demie. Il faut savoir que pour cette période estivale, l’ENTMV a programmé plusieurs navettes sur des villes côtières, comme Alger-Béjaïa (avec une traversée de 4 heures) et Alger-Jijel.

Remarque à retenir, dans ce cadre, une escale à Azeffoun peut éventuellement être observée pour ces deux destinations (Alger-Béjaïa et Alger-Jijel). Outre ces destinations, on citera également les navettes maritimes entre les villes d’Oran et d’Aïn El-Turck, assurées par des bateaux de transport de voyageurs, et qui ont repris le 2 juillet, pour la deuxième année consécutive, à l’occasion de la saison estivale. À l’occasion de l’inauguration de la réouverture de cette ligne, la responsable par intérim de l’ENMTV a, pour rappel, souligné, dans une déclaration à la presse, que «deux bateaux seront utilisés pour le transport des estivants du port d’Oran vers la plage Les Dunes, dans la commune d’Aïn El-Turck, qui dispose d’un quai d’embarquement et de débarquement. Ces deux navires offrent une capacité globale de 600 places et assureront 8 navettes quotidiennes (aller et retour)».



Les transports, un secteur qui se déploie tous azimuts



Sur un autre registre, M. Zaâlane, qui a effectué une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Guelma, a exhorté les responsables des entreprises réalisatrices des projets relevant de son secteur, à respecter les délais de réalisation pour être à la hauteur de la confiance qui leur a été accordée pour mener à bien ces projets. M. Zaâlane a indiqué que le programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, porte sur le développement du réseau routier et le dédoublement des voies qui relient Guelma aux wilayas voisines, ainsi qu'à l'autoroute Est-Ouest, soutenant que les RN 20, 16 et 21 font partie des routes nationales concernées. Selon le ministre, l'inspection des travaux de ce projet a permis de lever un certain nombre d'entraves rencontrées par les entreprises de réalisation, estimant que les grands traits de ce projet apparaîtront vers la fin de l'année en cours en l'absence de problèmes de financement.

D'après les explications données au ministre, cette voie a rencontré 134 entraves liées en majorité aux divers réseaux sur le tracé, dont 97 sur le territoire de la wilaya de Guelma et 37 sur celui d'Annaba, alors que 17 de ces entraves ont été levées.

Le 2e axe du programme en cours est le doublement de la RN-20 entre Guelma et Constantine, dont les travaux du tronçon entre Medjaz-Amar et les limites de la wilaya de Constantine débuteront «dans un mois», a affirmé M. Zaâlane. Quant au 3e axe, il porte sur le doublement de 42 km de la RN 16 à partir des limites des deux wilayas de Guelma et de Souk Ahras, jusqu'à l'échangeur rejoignant l'autoroute Est-Ouest, a ajouté le ministre, relevant que ce projet désenclavera non seulement la partie orientale de Guelma, mais aussi les deux wilayas de Souk Ahras et de Tébessa. La modernisation de la voie ferroviaire de la wilaya d'Annaba à Tébessa, via Guelma et Souk Ahras, est appelée à atténuer la pression sur le réseau routier de la région, a encore souligné le ministre, faisant état de la préparation d'un appel d'offres national et international pour la modernisation de la ligne ferroviaire entre le port d'Annaba et les mines de Djebel Onk de Tébessa.

Le ministre a, notamment, inspecté les chantiers d'entretien du site du glissement sur la RN 20 entre les deux communes de Sellaoua-Announa et Houari-Boumediène, le projet de réalisation d'un pont sur l'Oued Seybouse, sur la RN 20, et les travaux d'une voie d'accès sur l'autoroute Est-Ouest, à l'ouest de la ville de Guelma. Il a, également, inauguré le projet de réhabilitation sur 16,5 km du chemin de wilaya CW 123 entre Beni Mezline et Bouchegouf, et visité les projets de la gare routière de la ville de Guelma et la requalification du chemin communal entre Beni Mezline et Aïn El-Beida.

Salima Ettouahria