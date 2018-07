ENFANTS AUTISTES : Sid Ahmed Ghezal, un modèle de réussite

Sid Ahmed Ghezal est un enfant autiste de la wilaya de Blida, qui vient de décrocher, haut la main, l’examen de 5e pour l’année scolaire 2017/2018, constituant ainsi un modèle à suivre pour ses pairs, au vue de son état de santé, qui aurait pu anéantir son avenir scolaire, n’était-ce la détermination farouche de ses parents à voir en lui un «enfant comme les autres».

Cette persévérance à vouloir «coûte que coûte» faire de leur enfant un modèle de réussite digne d’être suivi, a valu à cet enfant autiste, souffrant, également, de bégaiement et de quelques troubles du comportement, actuellement en cours de «traitement», d’obtenir la note honorable de 7,90 à l’examen de 5e.

Une performance fortement saluée par le staff médical et pédagogique de son école. Encore plus, Sid Ahmed a été honoré récemment, par l’association des malades autistes, à la faveur de la cérémonie de clôture de ses activités pour cette année scolaire, dans une démarche visant, selon ses responsables, a démontrer» aux parents d’enfants autistes, qu’ils «sont capables de réaliser l’exploit de la famille Ghazal», et de «pousser leurs enfants à sortir de leur isolement et à laisser s’exprimer leurs talents et dons». M. Smail Ghazal, père de l'enfant, a souligné dans une déclaration à l'APS les multiples contraintes rencontrées par Sid Ahmed au début de son parcours scolaire. Durant sa première année primaire, le staff administratif et pédagogique de son école a fait une collecte de signatures en vue d’obliger ses parents à le mettre dans une «classe spéciale, destinée aux enfants aux besoins spécifiques». Mais ces derniers (parents), qui se refusaient à voir en leur enfant une personne aux besoins spécifiques, ne se sont pas laissé faire. Ils firent des pieds et des mains en vue de l’inscrire dans un autre établissement, l’école primaire Randja-Ahmed, dont le staff pédagogique se montra disposé à les soutenir. M.Ghazal a tenu, par ailleurs, à expliquer que s’il est vrai que les enfants relevant de cette catégorie (autistes) sont sujets à un trouble dans leur relation et leur comportement vis-à-vis des autres et de la société en général, il n’en demeure pas moins qu’ils sont souvent dotés de capacités mentales extraordinaires. Il a cité pour preuve la capacité de son fils Sid Ahmed à se remémorer de nombreuses dates avec l’événement correspondant, outre son intelligence et sa forte sensibilité, qui font de lui un enfant affectionné par toutes les personnes qui l’entourent, a-t-il affirmé. Smail a, aussi, souligner le rôle «essentiel» de l’association des malades autistes dans la bonne prise en charge de son fils, au plan médical et psychique, mais aussi en terme des «facilitations en tous genres qu’elle a réussi à mettre à notre disposition».