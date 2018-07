Compétition « Défi de la lecture arabe » : maîtriser les langues

Retenez bien ce nom : Nada Ankal. Il s’agit, en effet, du nom d’une excellente élève qui a décroché haut la main, le premier prix de la compétition «Défi de la lecture arabe» organisée en Algérie. Cette jeune lycéenne — qui sera candidate au bac en 2019 — devra donc représenter notre pays aux Émirats arabes unis, lors des sélections finales de ce concours international qui en est actuellement, faut-il le rappeler, à sa troisième édition.

Dans une allocution prononcée à l’occasion de la cérémonie des prix aux dix lauréats de la compétition, la ministre de l’Education nationale a de prime abord souligné l’enthousiasme avec lequel a été accueilli, dès la première fois, le projet «défi de la lecture arabe», car, a-t-elle affirmé, «il s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre politique sectorielle qui a identifié la refonte pédagogique comme l’un des leviers structurants». En effet, met en avant Mme Nouria Benghabrit, le défi de la lecture arabe conforte la stratégie adoptée par le ministère de l’Education nationale, d’autant que la maîtrise des langages fondamentaux dont la langue arabe et la langue amazighe, érigée dans la dernière constitution du pays en langue officielle, est l’un des objectifs majeurs de la refonte pédagogique prônée par le ministère. Cela étant dit, poursuit la ministre, «la maîtrise de la langue arabe et amazighe qui est aussi une langue officielle en Algérie, à travers la lecture, entre autres, ne suffit pas à elle seule pour relever les défis du nouvel ordre international, mais doit être accompagnée par une ouverture sur les langues étrangères». Mme Benghabrit rappellera, dans ce cadre, toutes les mesures entreprises aux fins d’améliorer le rendement des élèves. Elle citera, notamment l’élaboration de guides méthodologiques en didactique des langues et de modalités de remédiation aux erreurs relevées dans les productions des élèves ainsi que l’enrichissement des bibliothèques scolaires et le renouvellement de leurs fonds documentaire.



Dix établissements scolaires par wilaya ont bénéficié de dons de livres



S’exprimant davantage sur l’enrichissement des bibliothèques scolaires, la ministre a mis à profit cette occasion pour exprimer ses «sincères remerciements aux responsables du défi de la lecture arabe qui ont fait don aux bibliothèques scolaires de lots de livres.» Poursuivant ses propos, elle relève que dix établissements scolaires par wilaya ont ainsi bénéficié de ces livres, sur la base de leurs résultats. Mme Bengharbrit évoquera également dans ce même contexte une autre initiative du genre qui est également à souligner. Il s’agit en l’occurrence de l’initiative du ministère de la Culture qui a doté les bibliothèques scolaires d’ouvrages d’auteurs algériens afin de donner au référenciel culturel algérien toute la place qu’il mérite.

Dans le même souci d’améliorer le rendement des élèves, le ministère de l’Education nationale œuvre à la promotion de toutes les activités qui «complètent les apprentissages (para et périscolaires), celles de loisirs, notamment. Mme Nouria Benghabrit a, d’autre part, mis en exergue les objectifs assignés à la manifestation nationale Aqlam Biladi oragnisée sous le slogan «Le plaisir de lire, la volonté d’écrire», dont la phase finale a été lancée le 5 juillet, coïncidant ainsi avec les festivités du double anniversaire de l’indépendance nationale et de la jeunesse. A cela, dit-elle, s’ajoutent d’autres manifestations culturelles, nationales et internationales, citant pour les concours internationaux, l’exemple du concours international des compositions épistolaires pour les jeunes —organisé par le bureau international de l’UPU et les concours organisés par le British council l’insitut Goethe— et pour le nationale, le programme de « promotion de la lecture et des activités». Avec le défi de la lecture arabe, c’est donc une autre pierre qui s’ajoute à l’édifice, se félicite la ministre, notant que le ministère s’attèle à «encourager l’enfant algérien à lire, lire des ouvrages d’auteurs étrangers mais, avant tout, lire des productions d’auteurs algériens», a-t-elle souligné.

Conviée à prendre la parole, la secrétaire générale du projet «défi de la lecture arabe», Mme Nadjla Seif Echami, a indiqué qu’en deux ans, pas moins de dix millions d’élèves du monde arabe ont pris part à cette manifestation, souhaitant en cette occasion, le plein succès au projet, et à tous les candidats participants, à l’avenir.

Soraya Guemmouri