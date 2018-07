Ecodéveloppement et ville durable : Universités et entreprises s’associent

Un mémorandum d’entente sera signé, aujourd’hui, entre l’Université Oran 1 et 12 partenaires économiques et établissements de recherche nationaux en vue de la réalisation d’un projet de recherche intitulé «Ecodéveloppement : ville durable et application à l’industrie du papier», a-t-on appris de cet établissement d’enseignement supérieur. «Il s’agit de promouvoir la relation Université-Entreprises et Institutions comme levier central de développement économique local dans une vision stratégique durable concertée et partagée», souligne-t-on dans un communiqué transmis à l’APS. L’équipe mixte Université-partenaires devra réfléchir à la problématique «Comment allier le social, l’économique et l’environnement en préservant en premier lieu le développement humain», ajoute de même source, tout en précisant que le projet «porte sur la construction de la ‘‘ville durable’’ dans le cadre du développement durable, de l’économie verte et des changements climatiques». «Le projet est pensé et réfléchi en processus global, incluant le volet sociétal, le processus technologique intégré propre durable et la résilience des territoires.

Ce projet à caractère transdisciplinaire, multidisciplinaire et intersectoriel, se veut une réponse aux problèmes des impacts des activités anthropotechniques sur la santé et l’environnement naturel et artificiel, à généraliser à l’échelle nationale», précise encore dans le même document.

Parmi les partenaires de l’équipe de recherche mixte figurent la daïra d’Es Sénia, l’entreprise GIPEC, Général Emballage, le Groupe COSIDER, le Centre National des Technologies Plus Propres, l’Agence Nationale des Changements Climatiques, le Crasc et autres