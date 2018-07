Hadj 2018 : Premier départ le 25 juillet

Le premier départ des hadjis algériens vers les Lieux saints est prévu le 25 juillet, a annoncé le directeur de l'Office national du Hadj et de la Omra (ONHO), Youcef Azzouza, dans une déclaration à la presse. M. Azzouza a précisé que «le premier vol des pèlerins algériens vers les Lieux saints est programmé pour le 25 juillet et sera précédé d'un vol transportant les encadreurs devant accueillir les hadjis algériens aux aéroports de Djeddah et de Médine en Arabie saoudite».

Les membres de l'inspection auprès du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs ont été chargés du suivi de la performance des membres de la mission ainsi que les agences de voyages pour s'assurer de «leur respect des missions qui leur ont été assignées et garantir un meilleur service aux hadjis algériens». S'agissant des sessions de formations lancées par l'Office, M. Azzouza a affirmé qu'ils visaient «l'habilitation des membres de la mission leur permettant d'acquérir les compétences et l'expérience requises afin de faire face aux différentes problèmes et difficultés que rencontrent les hadjis algériens dans les Lieux saints».

Ces formations s'ajoutent à la caravane du Hadj qui avait sillonné plus de 33 wilayas à travers le territoire en avril et mai derniers consacrée à la formation des hadjis.

La mission a été renforcée cette saison par plus de 500 accompagnateurs volontaires, outre 800 membres officiels, a-t-on fait savoir. Aussi, pour assurer le bon déroulement de la saison du pèlerinage 2018, l’Office national du Hadj et de la Omra a procédé à l’élaboration d’un nouveau cahier des charges en faveur des agences organisatrices.

Le directeur général de l’Office national du Hadj et de la Omra, Youcef Azzouza, a mis en exergue, les mesures prises par le ministère des Affaires religieuses pour assurer aux hadjis un bon déroulement de leur séjour à La Mecque. Pour lui, «le principal objectif de l’Office ainsi que du ministère est de veiller à la sécurité des hadjis tout au long de leur voyage», ajoutant que «les agences qui ne respectent pas leurs engagements se verront retirer leur autorisation».

Dans ce sillage, il a indiqué que jusqu’à maintenant, pas moins de sept agences ont fait l’objet d’un retrait d’autorisation d’organiser des voyages aux Lieux saints, et ce, pour non-respect de leur engagement et pour violation des clauses du cahier des charges régissant cette activité.

M. Azzouza a, ensuite, affirmé que le ministère des Affaires religieuses commencera tôt l’organisation de toutes les étapes du pèlerinage pour garantir la réussite de cette saison. «Nous avons mis tout en œuvre pour garantir le bon déroulement du hadj 2018. Ainsi, nous voulons atteindre la leadership», a-t-il expliqué. «Pour réussir ce challenge, l’Office prévoit des prix et des récompenses en faveur des meilleures agences organisatrices», a-t-il souligné, avant d’ajouter que cette décision a été prise afin de créer une concurrence entre les agences ainsi que la diversification des services.

Par ailleurs, le responsable a rassuré les pèlerins quant à la perspective d’une répétition du scénario de l’année précédente : «Nous avons mis tous les moyens pour offrir aux pèlerins les meilleures conditions d’hébergement, de restauration et transport».

En effet, parmi les mesures prises figure l'hébergement électronique via le site officiel de l'Office. Ce service d'information, adopté durant ces deux dernières saisons du hadj, permet au pèlerin algérien de réserver sa chambre à La Mecque et de choisir ses compagnons du hadj.

Il y a lieu de rappeler que le ministre des Affaires religieuses, Mohamed Aïssa, a révélé lors de sa précédente déclaration, que des tentes climatisées et bien aménagées avec des espaces pour l’orientation, la prière et le repos seront mises à la disposition des hadjis. «Les hadjis peuvent aussi bénéficier des moyens de transport les plus modernes, de services de qualité et d’une bonne restauration», a-t-il souligné, rappelant que pour la saison de 2017, les conditions de séjour à La Mecque étaient effectivement jugées catastrophiques par les hadjis.

Il y a lieu de signaler que le nombre des pèlerins pour l'année en cours s'élève à 36.000 dont la moitié sera transportée par Air Algérie, tandis que les compagnies saoudiennes et une compagnie de privée prendront en charge l'autre moitié, sur décision de l'Autorité de l'aviation civile saoudienne.

Salima Ettouahria