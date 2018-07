Travaux du comité bilatéral algéro-nigérien : Défis communs

Renforcement de la coopération sécuritaire et socio-économique.

Juguler le phénomène de l’immigration illégale et lutter contre la contrebande et l’insécurité.

Occupation rationnelle de l’espace et organisation de patrouilles simultanées au niveau des frontières.

Gestion des flux migratoires, coopération sécuritaire, perspectives de développement économique et dynamisation des relations commerciales, ce sont là les principaux dossiers qui seront, assurément inscrits à l’ordre du jour de la 6e session du Comité bilatéral algéro-nigérien.

Les travaux de cette manifestation s’ouvrent, ce matin, au Centre international des conférences (CIC) d’Alger et ce durant deux jours. La tenue de cette rencontre de concertation bilatérale entre deux pays frontaliers, l’un comme l’autre confrontés aux mêmes défis à relever au niveau régional, intervient à point nommé eu égard aux évolutions de l’actualité en rapport à la question sensible de migrants clandestins, mais aussi compte tenu de l’impératif pour chaque Etat, d’optimiser la sécurisation de ses frontières. Autrement dit, les deux parties seront amenées à approfondir leur concertation à même de consolider les mécanismes de surveillance et du contrôle des frontières et des territoires avoisinants. En la matière, l’objectif gagé ne sera que bénéfique pour les deux pays, plus particulièrement au profit des populations des zones frontalières algéro-nigériennes. Ceci dans le sens où l’effort consenti en matière de renforcement de la sécurité et de la stabilité ne pourrait que se traduire par de sérieuses opportunités de consécration de projets socio-économiques, qui sont à même d’améliorer le cadre de vie des populations. En attendant, l’optimisation des conditions sécuritaires au niveau des frontières algéro-nigériennes relève d’un impératif de l’heure en vue de parer à toute menace, qu’elle soit de nature terroriste où émanant des réseaux de crimes organisés. Inutile de rappeler, au passage, que la connexion entre ces deux fléaux est avérée. Il est tout aussi indéniable par ailleurs que, du côté algérien, la stratégie de la sécurisation de nos frontières de l’extrême Sud, telle qu’assurée par les troupes de l’Armée nationale (ANP), s’est traduite par des résultats probants. En atteste les redditions de terroristes enregistrées successivement à Tamanrasset, wilaya frontalière avec le Niger. Dans cette optique, l’on retient que parmi les terroristes, qui se sont rendus aux autorités militaires de Tamanrasset, figurent des assaillants jadis activement recherchés pour leur profil dangereux ainsi que des responsables des organisations terroristes sévissant dans la bande du Sahel.



L’Algérie accorde un « intérêt particulier » à la sécurisation de ses zones frontalières



Il est utile de rappeler dans ce contexte, que cette coopération ne date pas d’aujourd’hui, En effet, le Comité bilatéral frontalier, présidé par les ministres de l'Intérieur des deux pays, a été créé conformément au protocole d’accord du 30 octobre 1997 à Alger, en vue de renforcer la coopération au niveau des villes frontalières et ce, à travers la promotion des échanges notamment dans le domaine de la coopération sécuritaire au niveau des frontières, la mobilité des personnes et l’immigration clandestine, la coopération économique dans toutes ses dimensions, particulièrement en matière de développement durable et la coopération socioculturelle.

Les travaux de la 5e session du Comité, tenus fin juillet 2015 à Niamey, ont abouti à la mise en place de mécanismes de mise en œuvre des recommandations issues des différentes sessions, dont un organe de «veille et de suivi». Il était question également de l’intensification des échanges de personnels entre les responsables des régions et les wilayas frontalières et la dynamisation de la coopération décentralisée entre les collectivités des régions frontalières notamment par des visites des différents responsables.

Pour les autorités algériennes, la zone frontalière entre les deux pays constitue «un pont pour la promotion de l'amitié, de la fraternité, de la coopération et de la complémentarité, mais elle fait face à des contraintes sécuritaires multiples, dues essentiellement à la présence de groupes terroristes qui s’alimentent des fléaux connexes dont en particulier le narcotrafic. L'Algérie accorde un «intérêt particulier» à la sécurisation de ces zones pour les mettre à l’abri des réseaux terroristes et criminels, notamment à travers le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine militaire et sécuritaire afin d'instaurer un climat propice pour leur développement socio-économique durable.

D’ailleurs, l’efficience de l’approche adoptée par notre pays se confirme à travers la saisie d’importantes quantités d’armes et de munitions de différents calibres. Sur un autre volet, l’autre sujet, sans doute, inscrit aux premières lignes des travaux de la 6e session du Comité bilatéral algéro-nigérien est celui traitant du dossier sensible des migrations clandestines.

Par-delà le fait incontestable selon lequel l’Etat algérien assure, depuis 2014, une assistance pluridisciplinaire et une aide humanitaire exempte de tout reproche, il n’en demeure pas moins que la persistance de ce fléau qui occupe le devant de l’actualité régionale et même internationale trouve notamment son explication dans la prolifération des réseaux de passeurs dont le nombre est de 7.000 à sévir dans la ville d’Agadès, située dans le nord du Niger.

Le démantèlement de ces réseaux qui tirent des dividendes en exploitant la détresse et la misère des migrants est un impératif. Sur ce même dossier, il urge également que la communauté internationale puisse mutualiser ses efforts à même d’aider les pays subsahariens, d’où sont originaires les migrants clandestins, à réaliser des projets économiques en vue de garantir la stabilisation des populations.

Karim Aoudia