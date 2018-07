M. Mihoubi reçoit les ambassadeurs britannique et mexicain

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et l'ambassadeur du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Alger, Barry Lowen, ont évoqué, jeudi dernier, les domaines de coopération bilatérale sur le plan culturel et artistique, a indiqué un communiqué du ministère. Selon la même source, le diplomate britannique a salué lors de cette audience qui s'est déroulé au ministère les efforts consentis par le gouvernement algérien à travers le ministère de la Culture pour la préservation et la protection du patrimoine culturel qui reflète l'identité de la société mais aussi le système de soutien au livre et sa distribution à travers tout le territoire national. Il a également exprimé son admiration quant à la créativité artistique et culturel en milieu juvénile. Aussi, les deux parties ont passé en revue les moyens de renforcement de l'échange culturelle à travers l'encouragement des investisseurs britanniques en matière de cinéma et de formation dans les métiers du théâtre outre la participation aux différentes manifestations artistiques organisées dans les deux pays.



… et mexicain



L'ambassadeur du Mexique à Alger, Gabriel Rosenzweig, a exprimé jeudi dernier la volonté de son pays d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale pour faire connaître le patrimoine culturel aussi riche que diversifié que recèlent les deux pays, indique un communiqué du ministère de la Culture. Lors de l'audience que lui a accordée le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, au siège du ministère, M. Rosenzweig a salué les relations historiques unissant l'Algérie et le Mexique, ajoute le communiqué. A cette occasion, le diplomate mexicain a fait part à M. Mihoubi de la décision de son pays de participer à la 23e édition du Salon international du livre d'Alger (SILA 2018), et de la présence d'un écrivain mexicain pour faire connaître la littérature mexicaine, en sus de la participation du Mexique au Festival international du Cinéma d'Alger et l'organisation d'une exposition de photographies, précise le document. Le ministre de la Culture a salué la proposition du diplomate mexicain d'offrir des livres et ouvrages mexicains à la Bibliothèque nationale d'Algérie (BNA), indique le communiqué, affirmant l'appui de son département au programme culturel prévu en 2019 à Alger par l'ambassade du Mexique à l'occasion de la célébration du "centenaire de Zapata", conclut le document.