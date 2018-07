Transfert illicite de devises et de trafic de conteneurs de produits contrefaits à Annaba

Libération provisoire de 9 personnes et mise sous contrôle judiciaire de 8 autres.

Le tribunal d’Annaba a ordonné la mise sous contrôle judiciaire de 8 douaniers exerçant au port d’Annaba, et la libération provisoire de 9 autres, dont un ancien directeur régional des Douanes d’Annaba , lors de leur comparution dans une affaire de «transfert illicite de devises vers l’étranger et de trafic de conteneurs de produits contrefaits», a-t-on appris auprès des avocats de la défense. Les impliqués dans cette affaire, des cadres et des agents douaniers d’Annaba, ainsi qu’un déclarant en douanes, sont poursuivis pour introduction sur le marché de produits contrefaits et transfert illicite de devises vers l’étranger, a précisé la même source, soulignant que la comparution des accusés devant le procureur de la République près le tribunal d’Annaba a été entamée mercredi et s’est poursuivie jusqu’à jeudi soir. Les faits de cette affaire remontent au mois de janvier dernier, quand une enquête a été ouverte par les services compétents suite à des opérations d’importations et de déclaration douanière illégale, a ajouté la même source, soulignant qu’un agent douanier a subi, dans le cadre de cette même affaire, des pressions allant jusqu’à son licenciement, pour avoir dénoncé ces pratiques. L’enquête dans cette affaire sera poursuivie après les vacances judiciaires, a-t-on conclu.