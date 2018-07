Classification des biens culturels : Installation d’une commission nationale

Le ministre de la Culture, Azeddine Mihoubi, a procédé mercredi dernier au siège de son département ministériel à Alger à l'installation de la commission nationale chargée de la classification des biens culturels sur l'ensemble du territoire national, a indiqué un communiqué du ministère. La commission est composée de représentants de 10 secteurs dont la Culture, les Finances, le Tourisme, l'Intérieur et les Collectivités locales outre le directeur du Centre national de Recherche préhistorique, anthropologique et historique(CNRPAH) et des représentants des musées nationaux désignés par le ministre, précise-t-on de même source. La commission a entamé son travail aujourd'hui par l'examen de plusieurs dossiers et propositions portant sur des sites archéologiques, en l'occurrence les grottes de Bejaia 1, 2 et 3, le site archéologique du Ksar de Lalla Fatma à El Tarf, les lieux de célébration du S'boue du mawlid ennabaoui, la maison qui a vu la naissance du célèbre musicien Mohamed Iguerbouchen à Tizi Ouzou, indique le communiqué. Les membres de la commission ont examiné également des propositions liées aux sites protégés tels que les sites archéologiques de Djanet (Illizi) et le projet de révision de la périphérie de sauvegarde du secteur protégé de la vieille ville de Bejaia. Le ministre de la Culture a demandé dans l'allocution d'ouverture des travaux de la commission "d'accorder un intérêt particulier à l'opération de classification du patrimoine, notamment avec la révision en cours de la loi relative au patrimoine 98/04", conclut le communiqué.