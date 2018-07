Des casemates détruites à Skikda et Bouira

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée dans la localité d’El-Kiatine, commune de Collo, wilaya de Skikda / 5e RM, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a découvert et détruit une casemate pour terroristes contenant une quantité de médicaments et de produits pharmaceutiques, tandis que d’autres détachements ont détruit, à Bouira / 1re RM et Tiaret / 2e RM, deux bombes de confection artisanale», a précisé la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a appréhendé, à Bordj Badji Mokhtar / 6e RM, 4 contrebandiers et saisi 7 camions chargés d’une grande quantité de denrées alimentaires destinées à la contrebande s’élevant à 133,87 tonnes, ainsi que 3.600 litres de carburant, a ajouté la même source, relevant que 4,5 tonnes de produits alimentaires ont été saisies à In Guezzam. Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué, lors d’opérations distinctes menées à Annaba / 5e RM, Oran et Mostaganem / 2e RM, des tentatives d’émigration clandestine de 77 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que quatre 4 moyens de pêche illicite de corail ont été saisis à El-Kala / 5e RM. Par ailleurs, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit à Bouira / 1re RM, un abri pour terroristes, contenant des produits destinés à la fabrication des bombes artisanales, et une quantité de munitions et d’autres objets, tandis qu’un autre détachement a détruit trois bombes artisanales à Ain Defla / 1re RM», note la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements de l’ANP en coordination avec des éléments des Douanes, ont arrêté à Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset / 6e RM, 14 contrebandiers et saisi deux véhicules, quatre motocyclettes, quatre groupes électrogènes, six détecteurs de métaux, deux marteaux-piqueurs et 6.920 comprimés psychotropes, alors que des tentatives de contrebande quantité de 12.616 litres, ont été déjouées à Tébessa, Souk-Ahras et El-Taref / 5e RM». Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi 32 kilogrammes de kif traités à Tlemcen / 2e RM, tandis qu’un autre détachement a saisi 10.550 unités de différentes boissons destinées à la contrebande à Ouargla / 4e RM». Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des détachements combinés de l’ANP «ont arrêté huit immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et Ouargla, tandis que des tentatives d'émigration clandestine de 35 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, ont été déjouées à Cherchell et Annaba», ajoute le communiqué du MDN.



Tamanrasset : Reddition de quatre terroristes



Quatre terroristes, qui ont rallié les groupes terroristes en 2016, se sont rendus jeudi dernier aux autorités militaires à Tamanrasset, a indiqué un communiqué du MDN. 4 terroristes se sont rendus aux Autorités militaires à Tamanrasset en 6e Région militaire», a précisé la même source. Il s’agit en l’occurrence des dénommés, «Ghedir Maamar Chouaib», dit «Abou Ahmed», «Zouari Farhat Ismail», dit «Abou Othmane», «Ben Messaoud Mourad», dit «Abou Mohamed», et de «Ghedir Omar Abdelhamid», dit «Abou Moussaab», a ajouté la même source. Les terroristes qui ont rallié les groupes terroristes en 2016, étaient en possession de 4 pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov et de 4 chargeurs garnis, a relevé le communiqué du MDN. «Ces résultats décisifs réalisés par les unités de l'Armée nationale populaire réitèrent la ferme détermination de nos forces à venir à bout de ces groupuscules criminels et du fléau du terrorisme dans notre pays», a soutenu le MDN.