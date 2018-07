équipe nationale : Négociation avec trois entraîneurs

Vahid Hazlilhodzic ne coachera pas les Verts de nouveau. Les négociations entre la FAF et le technicien bosnien ont débouché sur une impasse qui a fait décider à Kheireddine Zetchi et ses collaborateurs de clore définitivement le dossier, et se rabattre sur la piste des autres entraîneurs que le président de la FAF gardait sous le coude.



Une source proche du dossier nous a confié, en effet, que Vahid Halilhodzic ne sera pas le futur sélectionneur des Verts. « Les négociations n’ont pas abouti. Nous avons décidé d’explorer d’autres pistes », nous a confié notre source sans pour autant lâcher de détails sur l’identité du et des techniciens avec qui la FAF a négocié.

Il faut dire que le démenti sec apporté par Vahid Halilhodzic au lendemain de l’annonce de son retour à la tête des Verts laissait clairement entrevoir sa positions vis-à-vis de l’offre de la FAF. Bien que souhaité par la majorité du public des Verts, l’ancien sélectionneur du Japon a choisi d’étudier les autres offres qui lui sont parvenues, dont une émanant de la Corée du Sud et qui l’intéresse plus particulièrement.



Belmadi, une piste jamais activée



La nouvelle du départ de Djamel Belmadi du Al Duhail avec qui il vient de remporter pourtant le titre de champion du Qatar l’a propulsé nolens volens au statut de candidat en puissance pour le poste de sélectionneur d’Algérie. Il faut dire que ce n’est pas la première fois que le nom de l’ancien meneur de jeu des Verts est cité à ce niveau. Déjà avant la nomination de Rabah Madjer au poste, il était fortement pressenti, un premier contact ayant été établi.

Sauf que cette fois-ci, il semblerait que la FAF n’a pas du tout songé à Djamel Belamdi. C’est lui-même qui l’a confié à ses proches. « Aucun contact avec la FAF », a-t-il avoué, sans doute pour couper court à la rumeur l’envoyant sur le banc des Verts.

Qu’à cela ne tienne, les raisons de son départ d’Al Duhail demeurent floues. Dans un communiqué, le club qatari évoque des raisons personnelles. Le timing de son départ a alimenté légitimement la rumeur de son arrivée chez les Verts. Néanmoins, à l’heure où nous mettons sous presse, cette éventualité ne se pose même pas. Aussi bien du côté de la FAF que du côté de Belmadi. Voilà qui est clair.



Gourcuff prêt à revenir sous condition



Autre piste un temps évoquée, celle menant vers Christian Gourcuff, ancien sélectionneur des Verts. Le technicien breton, actuellement en poste à Al Gharafa, a été cité en effet parmi les candidats à la succession de Rabah Madjer. En ce qui le concerne, on peut même le taxer de candidat des joueurs dans la mesure où certains cadres des Verts ont émis dans les coulisses le souhait de voir l’ancien entraîneur du Stade Rennais reprendre les commandes de l’EN.

Une perspective qui ne laisse pas indifférent non plus Christian Gourcuff qui est, de son côté, prêt à relever le challenge de l’EN à condition, nous confie un proche à lui, que la FAF établisse un contact ferme et direct dès à présent afin qu’il puisse entreprendre les démarches pour résilier son contrat.

En clair, Christian Gourcuff est prêt à résilier son contrat mais à condition que ce soit avant le début du championnat qatari.



Zetchi : « Nous sommes en négociations avec trois entraîneurs »



Dans une déclaration à l’ENTV en marge de la cérémonie organisée par la FAF en l’honneur de la sélection féminine, qualifiée pour la CAN-2018, le président de la fédération, Kheireddine Zetchi, a annoncé : « Des négociations sont encore en cours avec trois techniciens parmi lesquels sera dégagé le futur sélectionneur de l’équipe nationale. Nous allons l’annoncer juste après la coupe du Monde. » Si on le prend au mot, le futur sélectionneur des Verts sera nommé au courant de cette semaine.Selon certaines rumeurs, l’échec des négociations avec Vahid Halilhodzic a fait décidé la FAF à relancer la piste Hervé Renard. Pour rappel, le sélectionneur du Maroc est celui qui intéressait initialement la FAF. Entre-temps, cette piste avait, selon toute vraisemblance, pris un coup de froid avant qu’elle soit réactivée de nouveau.

Dans tous les cas, on ne devrait pas tarder à être définitivement fixés sur l’identité du successeur de Rabah Madjer. C’est une question de quelques jours…

