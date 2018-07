Notes de lecture : Rituels ancestraux et pratique moderne

Tout au début de sa carrière de psychiatre et après avoir été formé à la thérapie par l’hypnose, le professeur Farid Kacha nous confie, dans l’introduction à son remarquable essai, avoir eu la surprise de découvrir une similitude troublante entre les personnes en état d’hypnose aujourd’hui et les états que naguère provoquait son oncle qui, s’en souvient-il quand il était enfant, pratiquait l’exorcisme de façon tout a fait traditionnelle.

«Le rapprochement méticuleux des scénarii ne permettait aucun doute, révèle-t-il, seule la conceptualisation de la souffrance différait, ce qui me laissait par ailleurs supposer l’existence préalable d’une complicité culturelle entre exorciste / possédé. Après cette constatation, je me suis proposé d’appeler ces états relevant de l’exorcisme «hypnose traditionnelle».

L’auteur, psychiatre de son état, poursuit l’avant-propos de son essai en ces termes : «au début de ma carrière professionnelle, j’ai donc cherché à m’intéresser à la nature de l’état de conscience qui consentait à créer une réalité habituelle, et qui permettait à ces «cures» de se réaliser, convaincu que c’est la même disposition de la conscience qui était sollicitée par les hypno-thérapeutes modernes ainsi que par les exorcistes».

Mais —car il y a toujours un «mais»— selon les termes du Pr Farid Kacha, «la psychiatrie officielle, contrairement à la phénoménologie et aux pratiques qui se sont inspirées de ses principes, comme la Gestalt-thérapie ou la sophrologie par exemple», ne s’est pas beaucoup intéressée à la conscience.

C’est plutôt vers l’insondable inconscient, observe-t-il, que la psychanalyse a entraîné, pendant près d’un siècle, les psychothérapeutes et les soignants. Et d’argumenter : «Ce n’est que depuis un peu plus que deux décennies que la conscience intéresse les chercheurs. Mais chez l’être humain, sa complexité reste difficile à cerner, alors même qu’elle est actuellement l’objet de recherche de la plupart des neuroscientifiques. L’auteur de l’essai ne manque pas ainsi d’en arriver à ces pertinentes interrogations : «quelle est la nature de la conscience, comment appréhender ses différents états ? Quel lien a-t-elle avec la personnalité ? Comment et pourquoi la conscience se transforme-t-elle au cours des états hypnotiques ? Comment nous protège-t-elle ? »

«C’est, ajoute le Pr Farid Kacha, en tentant de chercher des réponses à ces questions que la conscience, l’hypnose et l’invisible se sont mêlés et c’est ce qui m’a poussé à proposer ces quelques pages destinées essentiellement à mes collègues médecins et aux psychologues». Puis, d’adressant doctement à son lectorat, il ne manquera pas d’expliciter sa démarche en ces termes : «Vous comprendrez qu’il m’était alors difficile de développer la pratique de l’hypnose médicale sans partager quelques idées sur «l’hypnose traditionnelle», ses rapports à l’invisible et sur la nature de la conscience».



L’hypnose, traditionnellement, renvoie au rite et au culte



Enchaînant sur la pratique de l’hypnose moderne et s’adressant toujours aux praticiens concernés, le Pr Farid Kacha ne manquera pas, néanmoins, de rassurer : «Certains collègues, et particulièrement les praticiens, souhaiteraient peut-être rejoindre directement le développement de la question concernant la pratique de l’hypnose moderne ? Ils pourront y accéder en sautant les trois premiers chapitres (de son essai, ndlr)». «Mais, prévient-il, ils auront ainsi contourné ce qui fait de l’hypnose une véritable énigme. Une énigme qui n’a jamais cessé de servir et de développer une relation privilégiée avec le sacré et l’invisible, mais également avec le diable et les exorcistes, tout au long de sa très longue histoire». Le Pr Farid Kacha ponctuera logiquement son avant-propos en ces termes : «C’est d’ailleurs grâce à cette relation privilégiée que l’hypnose traditionnelle a été utilisée depuis la nuit des temps pour diminuer la souffrance des êtres humains, par ceux qui ont précédé les médecins, les psychiatres et les psychologues». Volatile, partout et nulle part, la thérapie par l’hypnose est, si on doit interpréter le brillant décryptage du professeur Farid Kacha, tantôt appelée au secours comme un rempart au nihilisme, tantôt accusée de tous les maux, telle une boîte de Pandore porteuse d’une dangereuse «dé-sécularisation». C’est pourquoi, si l’on ose traduire quelque peu la démarche conceptuelle du psychiatre, le terme «hypnose», sous sa stricte forme adjective, traditionnellement renvoie au rite et au culte, désigne un espace séparé et «interdit», soustrait à l’usage commun qui lui est plutôt profane, quotidien. L’enjeu se complique, quand le mot devient substantif. La thérapie par l’hypnose traditionnelle devient alors force irrationnelle, à la limite sauvage, qui ne se réduit justement plus au rituel sacré. Quand elle échappe, en amont ou en aval, au sacré institué qui cherche à la canaliser, à la domestiquer, cette puissance se manifeste sur un mode résiduel, sous la forme de «traces» éparpillées, démultipliées, diffractées dans les sciences humaines, quelquefois médicales, dans les arts et la culture. C’est pourquoi l’auteur, après un long développement de plusieurs pages concernant l’hypnose traditionnelle et l’hypnose moderne, prévient ainsi dans la conclusion de son essai : «Pour conserver et développer son rôle thérapeutique, l’hypnose ne doit être abandonnée ni aux exorcistes ni aux amuseurs de foire, ni aux artistes de music-hall et de spectacles télévisés, ni même aux «hypnotiseurs» à la recherche de sentiments de toute-puissance qui pratiquent des soins sans formation psychologique ni médicale». Pour tout dire, dans cette avant-dernière phrase de la conclusion du Pr Farid Kacha que réside toute la complexité de l’hypnose telle que nous la laisse deviner l’auteur de l’essai : celle-ci, en effet, est tout autant liée au sacré, voire à la religion qu’au «processus de sortie de ce sacré, voire de la religion».

L’hypnose - Le chaman, l’exorciste et Erickson, essai du Pr Farid Kacha. Casbah Editions, Alger, avril 2018. 185 pages

Kamel Bouslama



• Bio-Express

Initié à l’hypnose par le docteur Abraham G. à Genève (Suisse) en 1972 et le professeur Weitzenhoffer A. à Toronto (Canada) en 1985, Farid Kacha a enseigné cette technique thérapeutique à Alger, hopital Boucebsi (Chéraga), pendant plus d’une trentaine d’années.