Après 15 années d’absence : « Layali Miliana Andaloussia » renouent avec leur public

Après 14 ans d’absence, «Layali Miliana Andaloussia» reviennent dans une nouvelle édition, au grand bonheur des habitants

de la commune de Miliana, wilaya d’Aïn Defla, et ce pour cinq nuits de festivités.

De notre envoyée spéciale :

Sihem Oubraham

Initiées par l’association "Eziriya El Andaloussia" de Miliana en collaboration avec la direction de la culture et l’APC du chef-lieu, cette nouvelle édition, qui se poursuit jusqu’à lundi prochain, se tient en plein air de la grande cour du lycée Mohamed-Abdou et au Théâtre communal Mahfoud-Touahri de Miliana afin de renouer avec son large public tant attendu. La première soirée inaugurale a été animée par l’association Errachidia de Cherchell et el Motribya de Blida. « Nous avons déjà organisé cinq édition de Layali Miliana Andaloussia, mais les moyens nous n’ont pas permis de prolonger cet événement… ce qui nous a poussé à l’interrompre depuis 2004 », a affirmé M. Youcef Azaizya, président de l’association "Eziriya El Andaloussia". Le président de l’association "Eziriya El Andaloussia" a indiqué « nous reprenons cette année après une longue absence », cette absence selon ses déclarations est due aux problèmes financiers. « Avant les élus n’avait aucun intérêt pour la culture et aujourd’hui le nouveau maire nous soutient afin de redynamiser cet événement qui représente bien sur la ville de Miliana », a-t-il dit.

Venu en famille, le public assez nombreux, était très satisfait quant au retour de ces nuits dans l’espoir de sa continuité et de voir d’autres activités culturelles au niveau de leur région. Le la de la soirée a été donnée par la troupe de Zorna de la région de Miliana nommée Rezq-Allah. Dans une ambiance festive et bon enfants la troupe de Zorna a mis le feu au bonheur des présents qui poussaient des youyous et clappés des mains. La cène a été succédée par l’association Errachidia venue de Cherchell dérigée par Kamel Sebbagh. Cette dernière formée de dix-neuf élèves dont neuf filles a élaborée un riche programme andalou pour l’animation de cette soirée festive. Au menu des chands andalous variant entre genre El Mazmoum, Insiraf mezmoum, Aroubi et rasd. "Hasbak ya weld etir", "Wahad el ghozayal", "Naker lahsan", "Allah ya rabi", "Ya saqi ayna habibi", "B’haq Khadek we khanek", sont entres-autres les titres qui ont été interprétés. La soirée a été achevée par le passage de l’association Motribya de Blida qui a enchanté les présents avec les différents genres andalous dans le style Raml maya, Gh’rib et le sihli. Il y a lieu de noter, par ailleurs, qu’un riche programme a été concocté par l’association qui enchantera, sans aucun doute, les mélomanes de ce genre musical très prisé dans la région. Au menu, des soirées musicales animées par un grand nombre d’associations venues de Blida, Cherchell, Ténès, Koléa et de Skikda, ainsi que des chouyoukh d’Alger, de Chlef et de Nedroma et des concerts de zorna. Des conférences ayant trait au patrimoine musical sont également prévues au programme. Les soirées musicales de zorna seront rythmées par de différentes troupes de Zorna. L’association «El Othmania» de Ténès et l’association «El Bachtarzia» de Koléa animeront le reste de la soirée. Toujours avec la même ambiance «zorna», la troupe «El Aïd» de Khemis Miliana et l’association «Moutribia» de Blida enflammeront la soirée du 13 juillet, laissant juste après la place à l’artiste algéroise Imen Saher. Les festivités se poursuivront dans la soirée avec la troupe «Bouiderdourene» de Miliana, la troupe « Rasd Wa Maya» de Skikda et les artistes Lamia Madani d’Alger et Brahim Benemar de Nedroma (Tlemcen). Cet événement culturel est majestueusement conçu et signé par la musicienne Moufida Djezzar, fille du regretté artiste Zazak. L’Association Ziriya El Andalous de Miliana a été créée le 16 avril 1997 à l’initiative d’un groupe de musiciens et de mélomanes. Elle fut baptisée du nom de Ziriya, appellation attribuée au Grand Gouverneur Ziride Bologhine Ibn Ziri, fondateur de la ville de Miliana en l’an 972. Depuis sa création, l’association a eu pour objectif principal la formation des jeunes pour les initier à l’apprentissage des règles de la musique andalouse, qui compte plusieurs niveaux d’apprentissage des plus jeunes aux adultes en vue de la vulgarisation, la protection et la promotion du patrimoine musical andalou.

S. O.