Vibrant hommage à Marcel Bois à la librairie Chaïb-Dzaïr de l’ANEP : Un traducteur émotionnellement algérien

Animé par Sid-Ali Sekhri, cet hommage intitulé « le serviteur de l’auberge du lointain », la rencontre a été suivie par une présentation de l’ensemble des romans traités par le défunt (ouvrages de Waciny Laaredj, Brahim Sadi,Tahar Ouettar, Abdelhamid Benhaddouga).

Le modérateur, ayant reçu il y a quelques mois feu Marcel Bois dans la même librairie, à précisé que le défunt a fait de l’Algérie et de sa littérature sa raison de vivre. « Marcel Bois fut une grande leçon d'humilité, d'abnégation et d'assiduité, de travail et de tolérance. Un des grands traducteurs au sein de la maison d'édition française Actes Sud ; une expérience qui lui a permis de donner le meilleur de lui-même, à la littérature algérienne », a-t-il souligné.

En présence d’un nombreux public, le frère François de l’archidiocèse d’Alger a longtemps côtoyé feu Marcel Bois, il témoigne : « C’était un homme chaleureux, il ne travaillait pas pour lui mais pour les causes nobles, ça se ressentait dans l’accueil qui réservait à tout le monde, il était toujours prêt à partager ce qu’il a », a-t-il fait savoir avant de revenir sur son fidele attachement à l’Algérie depuis son indépendance.

« Il gardait l’amour de sa région natale la Savoie, mais il aimait l’Algérie par-dessus tout, il a d’ailleurs tenu a être enterré en Algérie, et il est enterré à El Harrach, il s’est lancé à l’âge de 25 ans dans une autre culture et une autre langue arabe qu’il a fini par maitrisées à merveille », a-t-il confié. Pour sa part, le frère Jean a rappelé les qualités humaines du défunt et son fort attachement à la communauté musulmane. « C’était un homme simple, discret, attentif aux autres, il cherche toujours à faire plaisir à autrui. Marcel Bois était un chrétien musulman, tolérant avenant, il était un lien entre les deux communautés », a-t-il souligné avant de rappeler un épisode de fidélité au peuple algérien pendant sa tragédie nationale aux années 1990. « Wassiny laradj lui demandait de quitter l’Algérie aux années 1990, sa réponse était la suivante : « Partir c’est mourir beaucoup, et rester c’est mourir un peu, alors je reste pour mourir un peu », a-t-il reporté.

Marcel Bois a participé à tous les chantiers de traduction et des anthologies en Algérie dont la réalisation d'une anthologie complète de la littérature algérienne de langue arabe, à l'occasion de l'année de l'Algérie en France

Dans son travail de traducteur, Marcel Bois n’avait d'autres soucis que la passion du métier et la perfection du travail. Traduire, c'est d'abord aimer avant d'aborder sérieusement un livre, disait-il.

C’est lui qui a traduit une partie de l’œuvre de Tahar Ouettar notamment « Ezzilzel » et « noces de mulet ». Il a également révélé le vent du sud de Benhaddouga au monde entier avant de traduire l’ensemble de l’œuvre de l’un des pères du roman algérien.

Les départements de français de l’université d’Alger s’inspiraient des travaux de traduction de Marcel Bois pour dispenser leurs modules sur la littérature algérienne d’expression arabe.

Marcel Bois enseigna la traduction à l’université d’Alger. Une caractéristique qui fait de lui le traducteur par excellence de la littérature algérienne de langue arabe.

Marcel Bois consacra 20 ans de sa vie à l’enseignement du français au lycée El Mokrani à Ben Aknoun. Sid-Ali Sakhri a préconisé à la fin de la rencontre l’idée de Wassiny Laàraj de baptisé un département de traduction ou de littérature dans l’université, une manière de rendre hommage à la mémoire de ce traducteur d’exception qu’il a aimé l’Algérie de toutes ses forces.

Kader Bentounès