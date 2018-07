Zéralda : Au grand bonheur des estivants

Les quatre plages autorisées à la baignade dans la commune de Zéralda (ouest d'Alger) ont commencé à accueillir quotidiennement des groupes d'estivants de la saison 2018.

A l'entrée de la plage "Khalloufi 2", un camion citerne arrosait la terre rouge et les fleurs de saison plantées à cette occasion, et la vue générale de cette allée avait changé après le bitumage de la route et la peinture des trottoirs.

Des poteaux d'éclairage public de type "Led", économisant l'énergie ont été posés, tous au long de cette allée, ce qui a réchauffé les cœurs des visiteurs, qui ont exprimé à l'APS leur "satisfaction" quant à l'intensification de l'éclairage public pour garantir davantage de sécurité aux familles qui veillent tard.

A proximité de l'hôtel Sable d'or, l'APS a constaté des travaux de réhabilitation de cet établissement hôtelier relevant du complexe touristique, qui était auparavant une destination favorite des familles algérienne et des immigrés venus passer des vacances agréables.



Equipement et hygiène



La présidente de la commission à l'APC de Zéralda, Fatiha Laarinouna, a souligné que les préparatifs de la saison estivale 2018 avaient "débuté depuis fin avril dernier et se poursuivent jusqu'à la fin des vacances", ajoutant que "tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour améliorer les conditions d'accueil et les prestations".

Les services locaux œuvrent en compagnie des entreprises relevant de la wilaya à l'équipement de toutes les structures, a indiqué la responsable qui a ajouté qu'après l'analyse de l'eau de mer par l'Etablissement de l'Hygiène urbain d'Alger (HURBAL), 4 plages, à savoir Khelloufi 1 et 2 et la plage familiale 1 et 2 ont été autorisées à la baignade, tandis que la plage Al Rimaia a été interdite à la baignade.

L'Agence nationale des déchets a procédé à la collecte des déchets durs, évacués par la mer durant l'hiver ainsi qu'à la mobilisation d'équipes d'hygiène et d'aménagement composées d'agents de la commune, d'Extranet, Asrout et autres.

A cela s'ajoute la réhabilitation des vestiaires, des douches, des postes des unités de la gendarmerie nationale, de la police, de la Protection civile outre un poste de coordination relevant de la commune pour prendre en charge les plaintes des citoyens. Trois gérants de plages ont été désignés pour le contrôle en coordination avec les services concernés.



Sensibiliser le citoyen



Des parkings ont été aménagés au niveau de chaque plage par l'Etablissement de gestion de la circulation et du transport urbain (EGCTU) d'Alger contre 150 DA la place, tandis que l’Office des parcs, des sports et des loisirs (OPLA) s'est chargé de l'exploitation des tables et des chaises.

Un programme de proximité "intense" a été mis en place en coordination avec des associations environnementales pour "sensibiliser les citoyens à l'importance de la préservation de l'environnement", a expliqué Mme Laarinouna.

Concernant la pollution des oueds situés dans la commune de Zéralda, en l'occurrence oued Mazafran, oued Sidi Mnif et Oued Al Akar, le délégué de l'environnement au niveau de la commune, M. Aissani Mohamed, a fait savoir que les eaux des oueds étaient assainies et ne représentaient aucun danger, ajoutant que le centre d'enfouissement technique, catégorie 2, de Hmissi jouera un rôle important en la matière.

Le président de l'APC de Zeralda, Tarek Benyazzar, a indiqué qu'un espace est ouvert aux femmes au niveau de la plage Khaloufi 2.