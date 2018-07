Protection civile : 62 personnes mortes par noyade depuis début juin

Soixante-deux (62) personnes, dont l'âge varie entre 6 et 16 ans, sont mortes par noyade dans des plages et des réserves d’eau depuis le début du mois de juin 2018, a-t-on appris dimanche, auprès des services de la Direction générale de la Protection civile.

"Nous avons enregistré, depuis le début du mois de juin, la noyade de 62 personnes âgées entre 6 et 16 ans, dont 14 dans des plages autorisées en dehors des horaires de surveillance et 12 dans des plages interdites à la baignade", a déclaré à l'APS, le chargé de la communication à la DGPC le lieutenant Nassim Bernaoui.

Evoquant les villes dont les plages ont enregistré le plus de décès, M. Bernaoui a cité la wilaya d'Oran qui vient en tête avec 4 morts, suivie des villes de Tlemcen, Alger, Skikda et Tarf avec 3 morts chacune.

Par ailleurs, le même responsable a rappelé que durant la même période, 36 personnes sont décédées par noyade dans des réserves d’eau (4 dans des barrages, 6 dans des oueds, 14 dans des mares d’eau, 9 dans des retenues collinaires et 3 dans des bassins d’eau).

Les services de la Protection civile ont également sauvé durant cette période plus de 9.000 personnes de noyade sur les plages autorisées.

Un baigneur meurt noyé et trois autres sauvés à Mostaganem

A Mostaganem un jeune homme est mort noyé, , au niveau de la plage des Sablettes, à l’ouest de wilaya, alors que trois autres ont été sauvés d’une mort certaine, a-t-on appris, des services de la protection civile.

L’équipe des plongeurs de la protection civile ont repêché le corps d’un jeune, âgé de 18 ans, au niveau de la plage des Sablettes, dans la commune de Mazaghran. Le corps sans vie a été repêché après plusieurs heures de recherche.

Par ailleurs, les garde-côtes ont réussi à sauver trois autres jeunes accompagnant la victime, tous originaires de la wilaya de Relizane.

Il s’agit du second cas de noyade enregistré dans la wilaya de Mostaganem durant cette saison estivale. Le premier drame s’est produit le 15 juin dernier sur la plage de Kef Lasfer, dans la commune de Sidi Lakhdar, où un adolescent de 15 ans a trouvé la mort, rappelle-t-on.