Des piscines à proximité des barrages : Afin d’éviter les noyades !

Qui dit été, dit forcément baignade pour déstresser et surtout apprivoiser la canicule et ses conséquences physiques et morales. En fait, la saison estivale fait exploser les besoins de se rafraîchir, faisant ainsi, des plages et des piscines, parfois des barrages, des oueds, des fontaines et autres plans d’eau des plaques tournantes des vacanciers. Il faut dire que le choix des formules n’est pas aisé. Il est même dicté par plusieurs paramètres liés la situation financière et l’éloignement qui peuvent être un handicap de taille susceptible d’ajourner un «break» pourtant mérité ou carrément le renvoyer aux calendes grecques. En effet, si dans les villes côtières et les grandes agglomérations, un plongeon dans une piscine ou une journée au bord de la mer est le sport favori des vacanciers, ce n’est pas le cas pour d’autres, notamment les enfants de l’intérieur du pays et du Sud en particulier lesquels se rabattent sur des cours d’eau pollués et dangereux pour lutter contre les pics de température et l’oisiveté. Chaque été, les plans d’eau attirent un nombre important d’enfants qui n’ont pas la chance de se déplacer sur le littoral pour faire trempette. Aujourd’hui, le manque de piscines et la cherté de l’accès à celle-ci quand ces dernières existent, expliquent le« rush sur des étangs d’eau de tous genres attirant des moustiques et bambins aussi. Il faut signaler que même dans les grandes, l’investissement dans ce genre de projets reste très limité, pourtant elles deviennent une nécessité absolue. Le nombre de noyades dans les barrages et autres cours d’eau, chaque été, explique, à lui seul, l’importance de réaliser ces ouvrages, un peu partout afin d’éviter des catastrophes récurrentes et des drames qui marquent la saison estivale.

Le ministre des Ressources en eau, lors de sa dernière sortie à Blida, récemment, avait souligné l’intérêt de construire des piscines à proximité des barrages et transferts d’eau afin de mettre un terme au phénomène des noyades dans ces derniers, relevant le déficit flagrant de ce genre d’équipements, rappelant qu’une quarantaine de demandes ont été soumise à son département et une commission se prononcera sur ce dossier, après étude des dossiers.

A rappeler que six personnes ont trouvé la mort durant les deux derniers jours dans des plans d’eau, ce qui renvoie à l’importance de la sensibilisation pas seulement par des services de la Protection civile mais aussi des médias, du mouvement associatif et des parents pour un été sans victimes.

Samia D.