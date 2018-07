Vacances : Quand les particuliers font le bonheur des estivants

Les vacances ont débuté pour beaucoup d'Algériens, convaincus que la hausse des températures renvoie systématiquement de se mettre en mode "farniente. Pour les propriétaires de biens immobiliers tout comme pour les estivants, les choses sérieuses commencent et il n'est plus toléré d'oublier ce détail qui vaut son pesant d’or. Pour les uns et pour les autres, les vacances sont sacrées, bien sûr à chacun sa manière, en fonction de ses besoins. En fait, si l'estivant est motivé par une formule de vacances qui tient compte de l'équation «détente à bas prix», ce n'est certainement pas le cas pour les affairistes lesquels croient dur comme fer qu'il est hors de question de laisser filer entre les doigts cette opportunité inspirée pour gagner de l'argent, à travers la location d'appartements et de niveaux de villas, aux vacanciers, durant la saison estivale. Cette dernière, à vrai dire, fait grimper les prix de location notamment dans les wilayas côtières qui enregistrent une grande affluence en pareille période de l'année. Les offres pullulent un peu partout sur les réseaux sociaux et même sur les murs, les arbres et les pylônes des villes annonçant la bonne nouvelle. La corniche oranaise, jijilienne et béjaouie connaissent une affluence record, en cette saison estivale, propice au tourisme balnéaire. Il faut dire que les quelques infrastructures hôtelières qui existent sont, soit dépassées par la demande, soit elles sont boudées, pour raisons de prestations, généralement, en deçà des normes admises, ou pour des motifs liés à la cherté. Les retardataires ont toujours tort et pour ne point rater le coche, ils optent pour les services des particuliers. C’est un fait, la mise en location d’appartements ou même de chambres avec un minimum d’équipements, constitués généralement d’un réfrigérateur, une cuisinière et quelques matelas, est entrée dans nos mœurs. Elle tente les estivants qui vont jusqu’à programmer leurs vacances, à l’avance pour éviter une éventuelle déception. Ce produit, devient, chaque été, une alternative au manque flagrant de structures qui risquerait d’hypothéquer les vacances de l’estivant, s’il ne prenait pas ses devants, à temps sachant que les mois de juillet et août sont considérés comme étant des périodes de congé annuel par excellence. C’est ainsi que durant cette période l’immobilier se propulse pour figurer parmi les créneaux les plus porteurs, en particulier, au niveau des villes côtières suffisamment outillées, chaque été pour s’ériger en plaques tournantes pour les touristes des quarante-huit wilayas du pays et même de l’étranger.

Pour Karim fonctionnaire, le recours à la location deux ou trois mois à l’avance, d’un appartement s’impose. « Chaque année, je suis obligé de prendre mes précautions pour faire plaisir à ma famille». Il ajoutera par ailleurs que la côte béjaouie avec ses plages restent parmi un des meilleurs choix, pour lui. Pour sa part, Lynda, employée dans une compagnie d’assurance, son choix est porté cette année sur la ville de Dellys où elle a loué un appartement, à quelques mètres du port pour 5.000 DA la journée. «L’appartement est certes doté d’un minimum de commodités mais ça fait l’affaire», dira-t-elle. Lynda mère de deux enfants compte profiter de son congé pour passer dix jours dans cette belle région. En tout cas, les particuliers font le bonheur des estivants, notamment ceux issus de la classe moyenne pour qui les autres produits s’avèrent carrément un luxe.

Samia D.

Petits boulots

Quand les enfants « ratent » leurs vacances

C’est l’heure de la débrouillardise, des petites affaires rentables pour bien d’enfants qui découvrent, chaque été, le monde du travail, passant carrément de l’enfance à l’âge adulte. Loin de l’ambiance des classes et après une année chargée, les cours intensifs, les révisions pour préparer les examens de passage au cycle supérieur, beaucoup d’enfants, sont tentés par une expérience toute nouvelle qui va leur permettre de se faire un peu d’argent, pour aider leur famille, procurer les ressources nécessaires pour la prochaine rentrée scolaire, ou encore s’offrir quelques petites folies durant la période des vacances. Les enfants arrivent. Ils retroussent les manches pour être avec les adultes. En fait, si certains accompagnent le père ou le grand frère pour s’imprégner de leurs activités, d’autres optent plutôt, pour l’aventure du commerce, en s’adonnant à la vente de bottes de persil et de coriandre, des galettes ou encore des bouteilles d’eau minérale. La saison estivale, en effet, est propice aux petits boulots qui n’excluent pas les bambins prêts à défier les adultes, en mettant la main à la pâte. Ils investissent, les marchés, les trains, les gares routières et les axes stratégiques pour proposer de l’eau fraîche et des biscuits aux voyageurs et aux passants. C’est devenu une habitude de voir ces enfants faire des va et vient dans les moyens de transport notamment les autobus et les trains, à telle enseigne que leur visage a fini même par être familier à tous les usagers de ces modes de transport. Il faut dire que le passage de ces derniers tombe toujours à pic pour étancher la soif des gens. Si certains se mettent aux parfums de l’été, en optant pour un produit aussi vital que l’eau pour lutter contre la chaleur, d’autres préfèrent investir les autoroutes et les marchés pour vendre du pain traditionnel, des M’hadjeb et des légumes frais qu’ils proposent aux automobilistes. C’est dire que l’été n’est pas toujours synonyme de paresse, encore moins de vacances.

Samia D.